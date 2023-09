​Van een bezit- naar een huurmaatschappij: dat werkt beter

Rijke mensen doen het voortdurend: dure jurken huren om één keer naar een première aan te doen. Er is immers geen enkele reden om een jurk die je toch nooit meer aandoet te bezitten. Sowieso kunnen we ons afvragen of we wel zoveel moeten willen bezitten: vaak is huren een veel betere optie.

The Minimalist Podcast

Je hoeft geen fervent luisteraar van The Minimalist Podcast te zijn om te weten dat het helemaal niet zo’n slecht idee is om wat minder spullen te bezitten. Je merkt het bijvoorbeeld al als je op reis gaat: je hebt alleen de rommel die je mee hebt in je koffer nodig, en verder is al dat bezit eigenlijk maar vervelend: dat laat je op vakantie achter in je huis en dat moet dan weer beveiligd worden tegen inbraak. Plus: hoe vaak heb je al die dingen nu echt nodig? Een boormachine kun je ook wel van de buren lenen en een mooi overhemd voor een bruiloft wel van een vriend van je.

We testten hoe ver je kunt gaan met dit huren van dingen. Een wasautomaat of televisie huren: sure! Zeker als je een wat duurder model wil gebruiken, dan is huren helemaal niet zo duur als je denkt. Kies je bovendien een goed bedrijf uit, dan komen ze de boel nog brengen (en installeren) ook. En het voordeel is: als er problemen met het apparaat zijn, dan bel je dat bedrijf gewoon. Je hoeft dan niet angstvallig naar je rekening te turen of je wel zoveel geld kunt missen voor reparatie of vervanging. Niet voor niets zie je overal Swappiefietsen rijden: we hebben helemaal geen zin in al dat bezit, al dat reparatiegedoe: we willen vrij zijn.

Nu zijn we als schrijvers niet zo gewend om deze gadget te huren: de laptop. Hoewel we er zeker voordelen van zien, zien we ook nadelen: we zijn nu eenmaal gewend om een laptop te bezitten. We dragen hem altijd bij ons, we werken er overal op, we willen er misschien niet zo voorzichtig mee zijn als je met het apparaat van een ander zou zijn. Tenminste, dat denken we. Uiteindelijk valt dat natuurlijk heel erg mee: we willen ook niet dat onze eigen laptops schade krijgen: we hebben ze immers juist veel nodig.