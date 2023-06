Abonnement op een Macbook: of toch beter zelf kopen?

Apple-verkooppunt Amac heeft een abonnement geintroduceerd waardoor je voor een maandelijks bedrag Apple-computers en andere gadgets van Apple kunt huren. Een gadget-abonnement . Dat past helemaal in de huidige maatschappij met Swappie en Netflix, maar is het ook slim?

Bezit of abonnement?

Swapfiets is natuurlijk het schoolvoorbeeld van de abonnementsmaatschappij. Mensen willen lang niet altijd meer van alles bezitten. De consumeertijd die voornamelijk in de jaren ‘ 90 hoogtij vierde laten we steeds meer achter ons. Minder bezitten, want dat scheelt weer ruimte in huis, of drukte in het hoofd. Huren betekent ook iets anders: als het stuk gaat, dan krijg je vaak gewoon een nieuwe.

Er is dus zeker wel iets voor te zeggen, dat huren. Heb je maar een half jaartje een fiets nodig, dan is een Swapfiets huren een beter alternatief dan zelf een nieuwe tweewieler te moeten kopen. Gaat het echter om de lange termijn, dan zal je met een eigen fiets waarschijnlijk goedkoper uit zijn. Dat is ook waardoor oudere generaties vaak hun wenkbrauwen optrekken bij het idee van Swappie. Nu is een fiets op zich een redelijk standvastig object: je kunt hem gewoon laten maken bij de fietsenmaker (of zelf) en je hoeft niet bang te zijn dat hij op een gegeven moment geen updates meer krijgt.