Vaderdag 2020: de mooiste cadeaus

Geen idee wat je dit jaar je vader/ man/ vriend/ opa cadeau moet doen op vaderdag? Of wil je zelf graag een wensenlijstje doorgeven? Wij begrijpen dat het lastig is om elk jaar iets origineels te bedenken. Daarom maakten we een selectie van mooie cadeaus in verschillende prijsklassen. Doe inspiratie op, stuur de linkjes door of bestel meteen! Boek over het leven van Louis van Gaal Elke voetballiefhebber is benieuwd naar het boek over Louis van Gaal, LvG, dat in mei is uitgekomen. De trainer was jarenlang succesvol en genoot veel aanzien. Je kon niet om de markante man heen. In het boek vertelt hij zelf over zijn keuzes, fouten en waar hij trots op is. Ook spelers als Robin van Persie en Wayne Rooney komen aan het woord. Prijs: € 22,99. Bestel het boek hier.

Biografie Louis van Gaal komt binnen op 1 https://t.co/znDBZETWPR — Menno Heetveld (@mennoheetveld) May 21, 2020

Huawei Watch GT2 Deze smartwatch heeft verschillende wijzerplaten zodat je het helemaal in je eigen stijl kunt dragen. Of aanpassen aan je outfit. Het horloge meet je sportprestaties en heeft speciale functies voor 15 verschillende sporten, waaronder hardlopen, fietsen en zwemmen. Je krijgt informatie over je prestaties en hersteltijd. We mogen wel stellen dat de GT 2e een behoorlijk complete smartwatch is. Nu voor €179,- (46mm). Hier te bestellen bij bol.com.

Bluetooth speaker van JBL Een goede speaker is bijna onmisbaar. Je kunt een draadloze Bluetooth speaker gemakkelijk mee naar buiten nemen. Het geluid van de JBL Charge 4 is heel goed, het apparaat is waterproof en beschikbaar in 10 opvallende kleuren. Prijs: € 128,-. Bestel de speaker hier op Bol.com.

Logitech Slim Folio Een musthave voor je iPad: de Slim Folio van Logitech. Eindelijk een fatsoenlijk toetsenbord zodat je overal kunt werken op je iPad. De lichtgewicht Slim Folio komt in een handige case zodat je apparaat meteen is beschermd, en heeft een opbergruimte voor je Apple Pencil (die dan ook direct wordt opgeladen, super handig!). Prijs vanaf 89,99. Bestel hem hier op bol.com

Alle films van Star Wars op Disney+ Leuk voor je vader/ partner/ opa, maar misschien ook wel voor het hele gezin. Met een abonnement op Disney+ krijg je namelijk toegang tot films en series voor het hele gezin. Zo staan er alle films op uit de toch legendarische Star Wars saga, alles van Marvel maar ook alle klassiekers van Disney. Je kan de dienst nu 7 dagen gratis uitproberen om te kijken of het iets voor je is. Na die periode betaal je € 6,99 per maand. Klik hier voor een gratis proefperiode van 7 dagen.

LEGO Technic LEGO is allang niet meer alleen voor kinderen. Veel mannen vinden het nog steeds leuk om lekker te bouwen met de blokjes en dat begrijpen wij wel. Bovendien zijn er heel veel toffe sets op de markt en daar ben je zo een paar uur zoet mee. Wat denk je van de LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 met vleugeldeuren? Prijs: € 379,99. Te bestellen via de LEGO shop.

Zitzak van Fatboy Je hebt ze vast al eens gezien op het strand of in het park: de zitzakken die je met lucht moet vullen. Wanneer je eenmaal weet hoe het moet, kun je er uren op zitten of liggen. Bovendien is het een fijn ding om mee te nemen, omdat je het heel klein op kunt vouwen. De Lamzac van Fatboy hoef je alleen te vullen met lucht. Prijs: vanaf € 89,-. Bestel de Lamzac hier bij Bol.com

Wodka van SIR DAM Het is weer eens iets anders dan bier of wijn: de vodka van SIR DAM. Op de prachtige fles prijkt onze hoofdstad Amsterdam. SIR DAM vodka is dan ook een echt Nederlands product en daar is het merk trots op. Het is een goede basis om mixdrankjes en cocktails mee te maken. De vodka is vijf keer gedestilleerd en er is geen suiker aan toegevoegd. Prijs: € 36,95 per fles, hier te bestellen.

Proefit in een nieuwe Peugeot Ben je toe aan een nieuwe auto? Peugeot heeft onlangs de nieuwe 100% elektrische Peugeot e-208 gelanceerd. Of misschien is de vernieuwde Peugeot 308 leuk voor een proefrit? Plan hier alvast een proefrit in!

Plan je volgende vakantie met Bucketlist Stedentrips Verre en lange reizen maken doen we nog niet op korte termijn, maar een stedentripje maken kan al wel. Ook in Europa zijn er ontzettend veel mooie steden te vinden. Inspiratie doe je op in het boek Bucketlist Stedentrips, hierin vind je 25 keer inspiratie voor een volgende stedentrip. Aan de andere kant van de wereld en dichtbij. Ga ze één voor één af en begin lekker dicht bij huis. Prijs: € 21,99 Bestel hem op Bucketliststedentrips.nl