Update voor audio-problemen Apple Studio Display

Wanneer je besluit om een Apple Studio Display aan te schaffen, dan weet je in ieder geval dat je daarvoor een viercijferig bedrag in euro’s uit je ‘wallet’ mag trekken. Maar, dan krijg je ook veel meer dan een gewoon (tweede) scherm. Uitgerust met studio-kwaliteit microfoons en speakers is het een scherm van de bovenste plank.

Toch is ook Apple niet onfeilbaar, voor wie dat nog niet wist ;) Vanaf het moment dat de nieuwe Studio Display geleverd werd doken regelmatig berichten op van eigenaren die last hadden van storingen zoals ‘dropouts’ en slechte geluidsweergave van de speakers. Niet bepaald iets waar je blij van wordt bij een scherm dat rond de 2000 euro kost.

Update fixt een ‘audio probleem’

Apple rolt sinds gisteren (4 augustus) een update uit die, zo zegt de fabrikant ‘een audio probleem’ oplost. Of ze daarmee het probleem bedoelen waar over geklaagd wordt, wordt niet expliciet vermeld, maar dat is natuurlijk wel aannemelijk. De update die nu uitgerold is, betreft een nieuwe release van de firmware versie 15.5 (Build 19F80) van de Studio Display.