Tijdmachine: de handycam werd vooral door vader gehanteerd

De Handycam was voor camcorders wat Chocomel is voor chocolademelk. Het was dé bekende camcorder, en hij werd gemaakt door Sony. De camcorder is nu vrijwel volledig verdwenen, op wat retrofans na, maar er zijn decennia geweest dat die apparaten op elke vakantie meegingen. Stap met ons mee in de tijdmachine naar de jaren ‘80.

Camcorder

Als je een kind was in de jaren 80 of 90, dan is de kans heel groot dat het bewegend beeld dat er van je bestaat is geschoten met een handcam, of een camcorder. Het is een apparaat dat wat meer rechthoekig was dan een fotocamera en dat je met je hand aan de zijkant vasthield. Aan een kant zat dan altijd een klepje met een schermpje erop en verder was er ook altijd een soort telescoop aanwezig waar je met één oog in keek. Wat je filmde werd meteen met een soort mini-videorecorder opgenomen en dat kon je dan vervolgens bekijken.

De eerste camcorder werd in 1982 geïntroduceerd en was toen nog voor professionals, maar in 1984 kwam Kodak met een camcorder voor de consument, met vervolgens een Sony Handycam voor thuisgebruik in 1985. Er waren varianten die werkten met videobanden, maar ook varianten die je met een kabel of USB naar je computer beelden kon laten importeren. Analoge camera’s werkten met verschillende typen VHS, 8mm en Hi8, terwijl digitale varianten flashgeheugen, Digital8, MiniDV, Mini DVD-R en nog een paar van dit soort digitale formaten gebruikten.