Summergadgets giftguide: de leukste gadgets voor de zomer

The Frame TV van Samsung

Zoek je een TV die als een schilderij opgaat in de stijl en inrichting van je woonkamer? Dan is The Frame dé TV voor jou. Wanneer The Frame aanstaat is het een QLED 4K TV, wanneer hij uitstaat is het een kunstwerk aan de muur. The Frame kan je helemaal naar smaak personaliseren. Kies uit zeven beeldmaten, vier lijsten en selecteer je favoriete kunstwerk uit de ruim 2300 werken uit de Art Store1. Zo is The Frame de perfecte combinatie van kunstbeleving, stijl en beeldkwaliteit.

Om de kunstwerken zo realistisch mogelijk te laten lijken, is The Frame uitgerust met een Matte Display. Het schermoppervlak verstrooit invallend licht in alle richtingen in plaats van het te reflecteren. Zo heb je minder last van hinderlijke lichtreflecties en geniet je van de natuurlijke look van papier. The Frame is beschikbaar in zeven schermformaten (32 t/m 85 inch). Daarnaast ontvang je een lijst in de kleur die perfect aansluit bij jouw smaak en interieur. Op alle modellen kan je kiezen voor een strak moderne witte lijst, klassieke witte lijst, teak houtlook of walnoot houtlook. Jouw The Frame, jouw stijl!

