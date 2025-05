Sony’s WH-1000XM6 hoofdtelefoon aangekondigd: combi van stilte en goed geluid

Sony heeft zijn nieuwe hoofdtelefoon WH-1000XM6 wereldkundig gemaakt. De koptelefoon kenmerkt zich door verbeterde noise cancellation waardoor je in volledige stilte kunt werken, of muziek kunt luisteren zonder dat je last hebt van geluid van buitenaf.

Sony WH-1000XM6

Na de ultrapopulaire XM5 van het merk is het nu tijd voor de opvolger. Dat mag ook wel, want we zijn drie jaar verder. Tegelijkertijd kun je Sony er ook om prijzen niet voor een jaarlijkse release te kiezen om maar geld te innen maar juist pas met iets te komen als er ook iets waardevols wordt toegevoegd.

De drivers, het belangrijkste onderdeel als het om audio gaat, zijn voorzien van zacht materiaal aan de buitenrand zodat er nog betere ruisonderdrukking kan plaatsvinden. Dankzij de nieuwe QN3-chip en twaalf microfoons is deze hoofdtelefoon zowel in staat om geweldige audio te leveren zonder ruis, als goede audio te versturen wanneer je bijvoorbeeld wat wil zeggen in een online meeting. Er zijn zes microfoons aanwezig die via beamforming zorgen dat ze jouw stem opvangen en niet alle geluiden om je heen.