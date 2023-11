Sonos teaset nieuw product: is het een hoofdtelefoon?

Sonos-ceo Patrick Spence heeft gezegd dat Soos in 2024 met een heel nieuw product komt. Het is natuurlijk bekend van audio, maar blijft wel beperkt tot speakers. In alle soorten en maten: soundbars, draagbare speakers en gewone speakers. Daar komt misschien een heel nieuwe categorie bij: hoofdtelefoons.

Het merk wil echter het tij keren en komt met hoofdtelefoon, althans, dat heeft het niet met al te veel woorden gezegd, maar wel geïmpliceerd. Het heeft het over een nieuwe ‘multi-miljarden categorie’. Op zich kunnen we daar niet veel uit opmaken, maar de combinatie met geruchten die al langere tijd spreken over een stap in de persoonlijke, draagbare audio-markt.

Hoofdtelefoon van Sonos

Dat is onder andere omdat het Mayht heeft gekocht en dat is gespecialiseerd in veel geluid halen uit kleine componenten. Al wordt er ook gedacht aan meerdere productcategorieën in de komende jaren: misschien wel vier. Zo wil het bijvoorbeeld een abonnementsdienst voor bedrijven starten. De rest is nog een mysterie.

Zou het goed zijn voor Sonos om iets met hoofdtelefoons of oordopjes te gaan doen? Waarschijnlijk wel. Enerzijds is het natuurlijk een markt waarin ongeveer alle techbedrijven actief zijn: telefoonmakers, audiomerken, enzovoorts. Zelfs stofzuigermerk Dyson is er recentelijk mee begonnen. Aan de andere kant heeft het echter een kans. Sonos is een bekend merk, mensen houden van de geluidsprestaties van Sonos. Het zou dus best succesvol kunnen zijn, al heeft het met onder andere Sony wel geduchte concurrentie.

Verder is er nog niks bekend: we gaan het horen.