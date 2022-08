Nieuwe Sonos-speaker Optimo 2 maakt geluid in alle richtingen

De nieuwe luidspreker van Sonos kan alle kanten op audio laten horen. Het ontwerp maakt het mogelijk dat geluid er van alle kanten ‘uitkomt’. De speaker heet Optimo 2 en is weer even iets heel anders dan we eerder hebben gezien van het audiomerk.

Optimo 2

Het apparaat is nog niet officieel aangekondigd door Sonos, maar TheVerge geeft aan er meer over te weten. Sonos heeft de laatste tijd veel midrange-apparaten uitgebracht en het is nu weer eens tijd voor het duurdere segment. Dat is er niet alleen in de vorm van de Sub Mini die er binnenkort aankomt, maar ook in de vorm van de Optimo 2, al is dit nog een werknaam.

Het markeert volgens TheVerge een aanzienlijke evolutie in het ontwerp ten opzichte van Sonos' bestaande producten, zoals de Sonos One, Five, Arc, Beam, en Roam. Hij heeft een vorm die zowel cilindervormig als vlindervormig is en dat zou er mede voor zorgen dat de speaker het beste geluid maakt dat Sonos ooit heeft kunnen voortbrengen. Dat komt mede omdat er binnenin dat uiterlijk heel veel verschillende drivers zitten die allemaal in verschillende richtingen op gepositioneerd zijn.