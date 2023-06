Sonos verkoopt minder: neemt afscheid van 7% van personeel

Sonos ziet de verkopen van zijn luidsprekers afnemen in deze economie die toch wat onzeker is. Het bedrijf doet daarom wat veel andere bedrijven op dit moment ook volop doen (Meta bijvoorbeeld): mensen laten gaan. Het neemt afscheid van 130 mensen en dat is maar liefst 7 procent van het gehele personeelsbestand. Ook neemt Sonos afscheid van bepaalde bedrijfspanden.

Sonos wijkt hiermee af van hun verwachtingen, maar hoopt dat het hiermee straks toch weer kan investeren in nieuwe producten, terwijl het zijn winstgevendheid beschermt. Sonos heeft recentelijk bijvoorbeeld ook al wat nieuwe dingen geïntroduceerd, zoals een nieuwe Era-speaker en een abonnement op speakers. De Era-speaker is een boekenplank-luidspreker die kan streamen via Bluetooth, Airplay 2 en Wifi en die in het multiroom-ecosysteem van Sonos werkt. Je kunt de speaker via spraak, aanraking of via de app besturen. Vooral de geluidskwaliteit zou bij deze Sonos erg goed moeten zijn.

Sonos heeft in totaal een workforce van 1.844 mensen (oktober 2022) en het kan zijn dat daar inmiddels wat meer mensen bij zijn gekomen, zeker gezien de introductie van de nieuwe Era-speaker laatst. Sonos laat weten: “De acties zijn toegezegd op 13 juni 2023 en weerspiegelen het streven van het bedrijf om de kostenbasis te verlagen en tegelijkertijd te investeren in de product roadmap om toekomstige groei te stimuleren. Het bedrijf schat dat het ongeveer $11 tot $14 miljoen aan herstructurerings- en gerelateerde kosten zal maken, waarvan $9 tot $11 miljoen betrekking heeft op afvloeiingsregelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. De onderneming verwacht vrijwel alle herstructurerings- en gerelateerde kosten te maken in het derde kwartaal van het boekjaar 2023.”

Speaker-abonnement

Daarnaast heeft het audiobedrijf dus een abonnement op zijn speakers geïntroduceerd. Het heet Sonos Flex en het is een abonnement op de fysieke luidsprekers van het merk. Voor 19,95 euro per maand krijg je twee Sonos One-speakers om te gebruiken, maar er zijn ook abonnementen van 99,95 euro per jaar waarmee je een flinke ploeg aan speakers krijgt. Het is een zeer prijzig abonnement, maar zeker gezien het bovenstaande nieuws is het niet verbazingwekkend dat Sonos hiermee komt: het zoekt toch naar manieren om geld te verdienen. Dat hebben we ook gezien met Netflix en zijn reclamevrije abonnement en het introduceren van extra fees wanneer je je account met anderen wil delen. Toen het bedrijf zijn abonnees enorm zag teruglopen, heeft het dit soort dingen geïntroduceerd om het hoofd boven water te houden. Dat blijken ook nog eens goede keuzes te zijn geweest: Netflix heeft meer abonnees.

Sonos hoopt waarschijnlijk ook op zo’n succesverhaal, want zeker in een bedrijf dat al niet heel groot is, is een stroomlijning van 7 procent van het personeel vrij impactvol. Sonos heeft dan ook aangegeven de komende tijd te richten op die mensen en hun welzijn. In 2020 was de laatste ontslagronde van Sonos, waarbij 12 procent van het wereldwijde personeelsbestand moest vertrekken. De winst is nu met 24 procent jaar-op-jaar verminderd en dat zorgt dat Sonos stappen moet ondernemen. Ook al heeft het wel geluk gehad in de patentenstrijd met Google: dat heeft het gewonnen.