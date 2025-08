Sonos kleine, draagbare Roam-speakers kunnen vlam vatten

Het was een grote stap voor Sonos toen het in maart 2021 met de draagbare, kleine Sonos Roam-speaker kwam. Er zijn zelfs al meerdere opvolgers geweest, maar mocht je een ‘early adopter’ zijn geweest, dan is het aan te raden dit artikel te lezen.

Sonos Roam

Als je een Roam hebt van de eerste generatie, dan is het aan te raden om je Bluetooth-speaker even goed te bekijken. Vooral op de plek rond de oplaadpoort, want op Reddit zijn berichten opgedoken van Roam-speakers die daar brandplekken vertoonden. Sonos geeft aan dat het klopt dat sommige Roams van de eerste generatie kunnen oververhitten tijdens het laden, maar wel laat het weten dat de omgeving ook meespeelt.

Als het misgaat, dan wordt de Bluetooth-speaker zo heet dat de USB-kabel smelt. Sonos maakt er geen terugroepactie van, maar deelt ook geen aantallen. In ieder geval zou het door software-updates al het een en ander hebben gedaan om te zorgen dat het minder snel gebeurt. Heb je juist wel een probleem met je Roam, dan kun je contact opnemen met Sonos en heb je kans dat je een nieuwe Roam krijgt aangeboden. Dat is dan de opvolger, Roam 2. Wil je dat niet, dan is een kortingscode ook een optie, maar alleen in ruil voor het opsturen van je huidige Roam.

Gesmolten USB-poort

Sonos Roam kostte bij de introductie 179 euro, wat het een vrij dure Bluetooth-speaker maakt. Echter werkt hij ook via Wifi en behoort hij tot de luxe Sonos-familie, wat reden is voor het Amerikaanse merk om het apparaat deze prijs te geven. Het is bovendien een van de goedkoopste producten die Sonos ooit maakte. Hij kan zowel worden opgenomen in het Sonos-netwerk dat je thuis hebt als worden gebruikt via Bluetooth, zodat iemand die niet op je Sonos-huishouden is ingelogd hem toch kan overnemen om muziek af te spelen.

Roam kan 10 uur muziek afspelen, is waterdicht en je kunt hem bedienen via spraak dankzij de aanwezigheid van spraakassistenten Google Assistent en Amazon Alexa.

Roam 2

De Sonos Roam krijgen in ruil voor een kapotte Roam van de eerste generatie is helemaal zo slecht nog niet: Roam 2 heeft een aparte knop om Bluetooth in te schakelen, heeft niet de Sonos-app nodig om eerst op te zetten en heeft een betere batterij. Ook heeft hij een monochroom Sonos-logo. Wel moet je afscheid nemen van Google Assistent, want die is niet meer aanwezig.