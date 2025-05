Slimme ringen kunnen nu een stuk meer meten

Inzichtingen dankzij AI

Oura zegt dat de AI inzichten geeft zonder oordelend over te komen, wat we nog moeten zien: ChatGPT kan af en toe best pittig uit de hoek komen, zou de Oura Advisor dat nooit doen? In ieder geval laat de ring via de slimme assistent meer zien van over wat je allemaal in je mond hebt gestopt gedurende de dag en wat dat betekent voor je lijf. Het is wel opvallend te noemen dat een slimme ring hiermee komt: we hadden dit eerder verwacht bij een slim horloge.

Tegelijkertijd lijkt het erop dat slimme ringen meer de gezondheidskant opgaan, terwijl slimme horloges meer uit lijken te zijn op sporten. Motiveren om te sporten, gegevens over sporten bijhouden, een cooling down doen, dat soort dingen. Naast natuurlijk berichten lezen, muziek luisteren en andere apps gebruiken. De slimme ring is vooral een kleinere smartwatch zonder scherm, die dus de hartslag in de gaten houdt en sowieso door dat gebrek aan scherm eerder op de gezondheid zit. Dat wordt nu dus uitgebreid.

Niet goedkoop

Wel moet je rekening houden met een flink prijskaartje. Slimme ringen zijn klein en licht, maar niet goedkoop. De Oura Ring kost 400 tot 500 euro, een prijsniveau waar bijvoorbeeld ook Samsung op zit met zijn Galaxy Ring. Wil je ook glucose meten, dan zou daar, mocht het in Europa beschikbaar komen, dus waarschijnlijk nog eens 100 euro bovenop komen. Maar dan heb je wel een subtiele smartgadget om die in de gaten houdt hoe jij in je suikers zit en of je misschien toch eens wat zou kunnen minderen om dat glucoseniveau wat meer steady te maken.