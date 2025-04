Secretaressedag: 5 leuke cadeautjes voor je kantoorninja

Op 17 april is het Secretaressedag en hoewel de naam voor die rol allang niet meer zo luidt, is het wel een ideaal moment om de kantoor-ondersteuner eens flink in het zonnetje te zetten. Of het nou een management assistent, receptionist, administratief medewerker of office manager is: deze mensen verdienen een extraatje voor al het gedoe waar ze mee kampen in het ondersteunen van de mensen op de werkvloer. Dit zijn 5 leuke cadeautjes voor secretaressedag.

1. Een Stanley Cup

We hebben het niet over ijshockey, maar over een drinkbeker. Op TikTok werd het ding vooral door momfluencers de hemel in geprezen, omdat je zo toch wat beter voor jezelf kan zorgen met zijn inhoud van een halve liter. Het voordeel aan de cup is dat hij een lekker minimalistisch design heeft en dranken zowel heel lang koud kan houden als gloeiend heet. Je collega is waarschijnlijk wel toe aan een upgrade na de Dopper (al is daar ook een thermosvariant van) en kan deze viral gaande beker met rietje of andere dop vast goed gebruiken. Het is een heel handig ding en van enorm goede kwaliteit. Er schijnt zelfs een Stanley Cup te zijn geweest die nog helemaal in tact was en drinken koud hield in een auto die volledig was uitgebrand.

Deze roze Stanley Cup kost 45 euro en is onder andere verkrijgbaar bij bol.com.