Samsung zet in op hardlopen met nieuwe Galaxy Watch 8

Samsung heeft op Galaxy Unpacked in New York aangekondigd dat er een nieuwe lijn Galaxy Watch 8-gadgets aankomt. Samsung heeft onder andere de Galaxy Watch 7-opvolger Galaxy Watch 8 aangekondigd. Deze smartwatch heeft een bijzonder squircle-design, dat rond en vierkant combineert. Verder focust het merk zich op hardlopen.

Galaxy Watch 8

Deze smartwatch is er in een variant van 40 millimeter en 44 millimeter. Het apparaat heeft een amoled-scherm van 1,34 inch en 1,47 inch, afhankelijk van de variant die je kiest. de processor is een Exynos W1000 van 2 GB RAM en 32 GB opslag. De batterij is 325 mAh voor de kleinere variant en 435 mAH voor de 44 millimeterversie, waarvan we een batterijduur van enkele dagen verwachten met het besturingssysteem Wear OS, dat vrij zwaar is.

Je kunt met de watch de standaard dingen meten, naast een nieuwe meting van de antioxidanten in je lijf, die bepaald worden door hoe goed je slaapt en hoeveel groenten en fruit je eet. De telefoon heeft bovendien een bedtijdgids die je helpt om eerder naar bed te gaan als je slaapscores slecht zijn. Qua hardlopen komt Samsung met een coach die een trainingsschema voor je kan opstellen.

De horloges zijn er in Graphite en Silver voor een adviesprijs van 379 euro voor de 40 millimeter-variant en 409 euro voor de grotere variant.