Samsung laat nieuwe AI-wasmachines zien op IFA 2025: slimmer, zuiniger en sneller

Op de IFA in Berlijn pakt Samsung dit jaar groots uit in de categorie huishoudelijke apparaten. Het merk presenteert twee nieuwe topproducten: de Bespoke AI Washer met A-65% energielabel en de tweede generatie Bespoke AI Laundry Combo. Daarmee laat Samsung zien dat kunstmatige intelligentie niet alleen voor smartphones en televisies is, maar ook steeds meer in de wasruimte zijn waarde bewijst.

A-65% Bespoke AI Washer: een stap verder dan vorig jaar

Vorig jaar verraste Samsung met een A-55% model. Nu volgt de A-65%, goed voor maar liefst 65% minder energieverbruik dan de EU-norm voor energielabel A. Een flinke sprong vooruit dus.

Dat lukt door een combinatie van een efficiëntere motor, betere algoritmes voor water- en zeepcirculatie en de nieuwste versie van AI Wash+. Deze herkent naast katoen en synthetisch nu ook denim en outdoor-kleding en past automatisch waterhoeveelheid, wasmiddel en wastijd aan.

Qua uiterlijk komt de machine in Neat White en Dark Steel, beide uitgerust met een 7-inch touchscreen en SmartThings-integratie.

Bijpassende droger met AI Dry+

Wie het complete plaatje wil, krijgt er een AI Dry+ droger bij. Deze herkent stoffen en vochtigheid, en stemt de droogtijd daarop af. Het resultaat: 20% korter drogen en 20% minder stroomverbruik. Handig voor wie snel een outfit nodig heeft, of simpelweg de energierekening wil drukken.

Tweede generatie AI Laundry Combo

Naast de nieuwe wasmachine komt er ook een nieuwe versie van de AI Laundry Combo. Deze alles-in-één was-droogcombinatie is op verschillende punten verbeterd:

Grotere capaciteit: +3 kg drogen (nu 18 kg).

Sneller: tot 20 minuten kortere droogtijd.

Slimmer: AI Wash & Dry+ herkent nu ook denim en outdoor-kleding.

Praktischer: Auto Open Door+ opent de deur automatisch na afloop en laat lucht circuleren om muffe geurtjes te voorkomen.

Nieuwe snelle programma’s

Voor het moderne huishouden heeft de Combo een reeks nieuwe programma’s:

Super Speed Cycle: wassen + drogen in 79 minuten.

Single Garment Cycle: één outfit in 49 minuten.

Shirt Cycle: speciaal voor overhemden, klaar in 39 minuten.

De bediening gebeurt via een nieuw Dial Theme-menu dat zes veelgebruikte programma’s in één oogopslag toont.