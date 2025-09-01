01.09.2025
Samsung laat nieuwe AI-wasmachines zien op IFA 2025: slimmer, zuiniger en sneller

Op de IFA in Berlijn pakt Samsung dit jaar groots uit in de categorie huishoudelijke apparaten. Het merk presenteert twee nieuwe topproducten: de Bespoke AI Washer met A-65% energielabel en de tweede generatie Bespoke AI Laundry Combo. Daarmee laat Samsung zien dat kunstmatige intelligentie niet alleen voor smartphones en televisies is, maar ook steeds meer in de wasruimte zijn waarde bewijst.

A-65% Bespoke AI Washer: een stap verder dan vorig jaar

Vorig jaar verraste Samsung met een A-55% model. Nu volgt de A-65%, goed voor maar liefst 65% minder energieverbruik dan de EU-norm voor energielabel A. Een flinke sprong vooruit dus.

Dat lukt door een combinatie van een efficiëntere motor, betere algoritmes voor water- en zeepcirculatie en de nieuwste versie van AI Wash+. Deze herkent naast katoen en synthetisch nu ook denim en outdoor-kleding en past automatisch waterhoeveelheid, wasmiddel en wastijd aan.

Qua uiterlijk komt de machine in Neat White en Dark Steel, beide uitgerust met een 7-inch touchscreen en SmartThings-integratie.

Bijpassende droger met AI Dry+

Wie het complete plaatje wil, krijgt er een AI Dry+ droger bij. Deze herkent stoffen en vochtigheid, en stemt de droogtijd daarop af. Het resultaat: 20% korter drogen en 20% minder stroomverbruik. Handig voor wie snel een outfit nodig heeft, of simpelweg de energierekening wil drukken.

Tweede generatie AI Laundry Combo

Naast de nieuwe wasmachine komt er ook een nieuwe versie van de AI Laundry Combo. Deze alles-in-één was-droogcombinatie is op verschillende punten verbeterd:

  • Grotere capaciteit: +3 kg drogen (nu 18 kg).
  • Sneller: tot 20 minuten kortere droogtijd.
  • Slimmer: AI Wash & Dry+ herkent nu ook denim en outdoor-kleding.
  • Praktischer: Auto Open Door+ opent de deur automatisch na afloop en laat lucht circuleren om muffe geurtjes te voorkomen.

Nieuwe snelle programma’s

Voor het moderne huishouden heeft de Combo een reeks nieuwe programma’s:

  • Super Speed Cycle: wassen + drogen in 79 minuten.
  • Single Garment Cycle: één outfit in 49 minuten.
  • Shirt Cycle: speciaal voor overhemden, klaar in 39 minuten.

De bediening gebeurt via een nieuw Dial Theme-menu dat zes veelgebruikte programma’s in één oogopslag toont.

Vergelijking: oud vs. nieuw

Om de vooruitgang tastbaar te maken, hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen:

Model Energieverbruik Slimme functies Capaciteit Droogtijd
Bespoke AI Washer A-55% (2024) 55% zuiniger dan A-label AI Wash (beperkt textiel) 9 kg standaard
Bespoke AI Washer A-65% (2025) 65% zuiniger dan A-label AI Wash+ (ook denim & outdoor) 9 kg korter & efficiënter
Laundry Combo Gen 1 Class A AI Wash & Dry 15 kg drogen standaard
Laundry Combo Gen 2 (2025) zuiniger + korter AI Wash & Dry+ + Auto Open Door+ 18 kg drogen tot 20 min sneller

Meer dan alleen duurzaamheid

Volgens Samsung-topman Jeong Seung Moon draait het niet alleen om energiebesparing: “Met de nieuwe A-65% washer hebben we de lat opnieuw hoger gelegd. Door AI-functies te combineren met hardware-upgrades willen we persoonlijke ervaringen bieden die minder moeite kosten en meer tevredenheid opleveren.

De innovaties tonen dat duurzaamheid en gebruiksgemak hand in hand gaan. Minder energie, lagere kosten én praktische functies maken het dagelijkse huishouden net wat eenvoudiger.

Conclusie

Samsung gebruikt IFA 2025 om duidelijk te maken dat de wasmachine van de toekomst energiezuinig, slim en flexibel is. Met de A-65% Washer en de nieuwe Laundry Combo legt het bedrijf de lat hoger voor de hele industrie.

Voor gezinnen betekent dit: lagere rekeningen, meer gemak en een apparaat dat meedenkt met de gebruiker. Voor de markt: een nieuwe standaard waar concurrenten niet omheen kunnen.

