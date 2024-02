Roomba blijft van Roomba: 5 redenen waarom dat beter is

Robotstofzuigermerk Roomba wordt niet overgenomen door Amazon . Het trekt zich terug omdat grote overheidsinstanties aangeven dat ze het niet zien zitten en willen onderzoeken. Hoewel dat voor Amazon ongetwijfeld een domper is, is het voor mensen met een Roomba, of mensen die een Roomba willen, ook goed nieuws. Voor de mensen bij Roomba zelf overigens niet per se.

With the EU blocking Amazon’s acquisition of Roomba, its CEO is stepping down and the company is laying off 31% of employees (350 people). Regulators blocking startup/company exits via acquisition is going to make startup funding even harder. https://t.co/vIiYyv1wfX

We zien het nu gebeuren bij Google: Fitbit wordt geïntegreerd met de afdeling van Pixel en Nest. Veel mensen denken niet dat Fitbit nog lang als apart bedrijf zal blijven bestaan, of überhaupt als apart merk. Het gebeurt vaker dat bedrijven na overnames worden geïntegreerd in andere bedrijven. Meestal niet meteen, maar wel na een tijdje. Roomba blijft nu tenminste bestaan, zolang het uiteraard niet door een ander wordt overgenomen.

De potentiële overname door Amazon is een drama gebleken. Zodra Amazon aangaf dat het de robotstofzuigermaker niet zou overnemen door onder andere de antitrust-zaken van de EU en de Federal Trade Commission, besloot iRobot om 31 procent (!) van zijn personeel de laan uit te sturen. Het is dus zeker niet alleen maar positief. Er zijn echter voor het product wel positieve onderdelen aan het niet overgenomen worden door Amazon.

Amazon has abandoned its planned $1.4 billion acquisition of Roomba maker iRobot after clashing with European Union regulators who had threatened to block the deal https://t.co/4VqbBCNxhW pic.twitter.com/sFOEYDscau

Het is een beetje in het verlengde van wat we net stelden, maar doordat iRobot Roomba alleen door Roomba-mensen wordt gemaakt en geheimen niet worden gedeeld met andere bedrijven, is het niet mogelijk om nog voordat Roomba uitkomt al een kopie op de markt te brengen. Amazon had anders wel toegang gehad tot die informatie en dan snel een eigen variant kunnen maken. Roomba houdt zo wat meer zijn originaliteit en blijft daardoor goed verkopen, in plaats van dat een ander er met die goede opties vandoor gaan.

Dat iRobot bijna overgenomen werd is niet gek. Je koopt over het algemeen vaak een bedrijf omdat je de kennis en kunde graag zou willen toepassen op je eigen producten. Roomba blijft nu op zichzelf en kan dus zijn kennis en kunde in zijn eigen apparaten blijven steken, waardoor innoveren ook uniek en alleen voor Roomba is.

Het is veel in het nieuws geweest

Door de potentiële overname heeft iRobot waarschijnlijk wel een zetje gehad qua naamsbekendheid van Roomba en dat is een goed teken. Het feit dat een machtig bedrijf als Amazon je wil kopen is natuurlijk een compliment, maar als er veel over wordt geschreven dan zien veel mensen die iRobot-naam voorbij komen en denken ze toch: ‘moeten wij daar ook niet aan?’ Het ging niet heel lekker met iRobot, maar waarschijnlijk heeft de vele communicatie over de overname wel een handje geholpen om de naam weer wat meer op de kaart te zetten.

Amazon krijgt een keer zijn zin niet

Het is ook positief voor consumenten dat Amazon eens niet zijn zin krijgt, en vooral: dat Amazons tentakels iets minder diep in je huishouden reiken. Want waar mensen bijvoorbeeld bij de Fitbit-overname door Google bang waren dat Google ineens wel heel veel over ze zou weten, zeker als je de data met elkaar combineert, dat is natuurlijk ook het geval bij Amazon. Dat heeft al Alexa dat een smarthome-assistent is, maar met een robot(stofzuiger) erbij zou er nog meer Amazon in huis zijn.

Natuurlijk is het jammer dat het bedrijf geen gebruik kan maken van de miljarden van Amazon, en dat er zoveel mensen weg moeten bij het bedrijf is enorm verdrietig, maar onderaan de streep is het voor Roomba niet alleen maar kommer en kwel.