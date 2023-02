​Ring komt met een nieuwe camera, maar niet voor in huis

Ring kennen we als een smarthomemerk, maar het gaat nu uitbreiden naar andere plekken. Het introduceert voor het eerst een Car Cam. Het is daarin zeker niet de eerste. In Nederland zie je ook steeds vaker: dashcams. Ook moderne auto’s zoals Tesla’s kunnen allerlei dingen die om hen heen gebeuren filmen. De politie belt zelfs regelmatig aan bij eigenaren van Tesla’s wanneer er zich een strafbaar feit heeft voorgedaan in de buurt van de auto, in de hoop dat er camerabeelden van zijn. In zulke situaties kan de nieuwe Ring Car Cam ook helpen.

Ring lijkt met zijn Car Cam een heel andere weg in te slaan (sorry voor die woordgrap) dan we gewend zijn: het is namelijk niet integreerbaar met andere Ring-producten, ook al gebruik je er wel dezelfde app voor. Het is dus niet zo dat deze dashcam meerwaarde biedt als je al andere producten uit het ecosysteem van het smarthomemerk hebt. Wat daarbij misschien nog wel gekker is, dat is dat er geen integratie met Alexa is. Je kunt dus niet in de auto tegen je camera praten. Tenminste, het kan wel, maar dan gebeurt er niets.

Car Cam is een camera voor de auto die met twee groothoekcamera’s filmt. Enerzijds filmt hij wat er buiten de auto gebeurt, anderzijds ook wat er in de auto gebeurt. Dit alles wordt in 1080 HD opgenomen. Er zitten ook sensoren op de camera, zodat wanneer de auto geparkeerd staat er alsnog opnames worden gemaakt wanneer de sensoren worden ‘wakker’ gemaakt. Het is dus een camera die kan helpen bij verkeersongelukken als bij diefstal in de auto.

Hallo, Alexa?

Ring behoort tot Amazon en de deurbellen van het merk hebben die integratie met Alexa wel, wat handig is als je bijvoorbeeld routines wil maken. In de auto zou het ook een veel grotere meerwaarde kunnen hebben, bijvoorbeeld als je even wil weten hoe je agenda eruit ziet of wil vragen of er nog file op de weg staat. Of als je simpelweg alvast de verwarming wil aanzetten via stembediening. Alexa zou je berichtjes misschien zelfs kunnen voorlezen, maar helaas: ze is niet thuis bij deze Ring.

Dat maakt het wel een heel duur apparaat: hij kost namelijk 249,99 dollar (hij is op dit moment alleen in de Verenigde Staten beschikbaar). Wel filmt hij twee kanten op, dus hij kan zowel jou filmen terwijl je rijdt als de weg voor je. Hierbij geldt wel dat mensen die de Ring-app ook hebben wel kunnen meekijken met de dashcam. Daar word je als bestuurder wel van op de hoogte gesteld: je hoort een geluidje. Maar de vraag is: waarom zou je willen dat iemand meekijkt terwijl jij autorijdt? Er zijn weinig situaties te bedenken waarbij dat een meerwaarde biedt. Het maakt je waarschijnlijk alleen maar zenuwachtig.