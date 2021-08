​Google komt met nieuwe, draadloze Nest-deurbel en Nest-camera

De nieuwe Google Nest Doorbell en Nest Cam maken ook niet langer gebruik van draden, wat ze aanzienlijk gemakkelijker in gebruik moet maken. Er zit een accu in de apparaten die je kunt opladen en die een paar maanden meegaat. Waarschijnlijk krijg je in de app een waarschuwing als het weer bijna tijd is voor opladen, zoals ook bij een Ring-deurbel het geval is. Verlang je toch naar draden, zodat je nooit over een accu hoeft na te denken, dat kan dat ook. Woon je echter in een oud huis dat niet zoveel stopcontacten heeft, dan is zo’n accu-variant ideaal.

Wie een Ring-deurbel gebruikt, kent het fenomeen waarschijnlijk al: je hoeft helemaal geen draad te gebruiken, want een camera of deurbel die alleen actief hoeft te worden zodra er iemand langs je deur loopt of er langer blijft staan, verbruikt minder energie dan eentje die constant aanstaat. Ring werkt dan ook al langer met accu’s. Toegegeven, het duurt een halve dag tot hij weer is opgeladen, maar dat kan perfect als je ‘s avonds toch geen visite verwacht.

Een gedoe om een camera of deurbel te installeren? Het wordt makkelijker, want er komen steeds meer draadloze smarthomeproducten op de markt die ook nog eens goedgeprijsd zijn. Google’s Nest-producten waren altijd veelal bedraad, maar de nieuwe Nest Cam en Nest Doorbell doen het helemaal anders.

Google Nest Doorbell

Verder werken de nieuwe Nest Doorbell en Nest Cam hetzelfde als andere slimme beveiligings- en ondersteuningsproducten. Als er iemand voor de deur staat dan kun je een melding krijgen, er is nachtvisie om ook in het donker goed te kunnen zien en beelden worden bewaard zodat je ze nog kunt terugkijken als je wakker wordt of even niet bij je telefoon in de buurt was.

Google Nest Cam heeft een 2 megapixel-camera die beelden schiet in full-hd (1920 x 1080 pixels). Dankzij de IP54-certificatie is bewezen dat de camera geschikt is voor buitengebruik. Je stuurt beide producten net als alle andere Nest-producten aan in de Google Home-app. Heb je een Google Nest Hub, dan kun je ook daar de beelden bekijken. Er is ook een Nest Cam met Floodlight, die inbrekers vol in het licht zet. Let wel, dat geldt dus ook voor mensen die gevraagd op je erf lopen.