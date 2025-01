Ring Battery Video Doorbell review: houdt een scherp oogje in het zeil

Als je anno 2025 een videodeurbel koopt, dan zijn er een paar dingen waar je op moet letten: hoe scherp is het beeld, hoe is het ‘s nachts, is er een abonnement nodig en is hij bedraad of niet? Een van de beroemdste merken van deurbellen is Ring en dat introduceerde de Ring Battery Video Doorbell. Is dat een deurbel om te overwegen?

Ring Battery Video Doorbell

Als er iemand voor de deur staat, dan is het om een groot scala aan redenen een goed idee om een slimme deurbel te gebruiken. Misschien ben je slecht ter been en kost het je wat meer tijd om naar de deur te komen: dat kun je dan gewoon even tegen die persoon zeggen. Maar ook helpt de camera je bepalen of je uberhaupt van de bank af moet komen, of dat het mensen van een bepaald geloof of goed doel zijn waar je sowieso nee tegen zegt. Scheelt hun tijd, scheelt jou moeite.

De meestgebruikte functie van videodeurbellen is echter rondom pakketjes. De een gebruikt de camera om te kijken in welke Kliko er een pakje is gegooid, de ander om het pakje dat voor de deur ligt in de gaten te houden omdat ze nog lang niet thuis zijn en weer een ander gebruikt tweewegcommunicatie om tegen de bezorger te zeggen waar het pakketje het beste heen kan. De Ring Battery Video Doorbell kan je met de meeste van die dingen helpen. Wil je echter ook het pakketje op de mat voor de deur kunnen zien liggen, dan doe je er waarschijnlijk beter aan voor de Ring Battery Video Doorbell Pro te kiezen. Die heeft wel een flink hogere prijs van 229,99 euro, versus de Ring Battery Video Doorbell van 99,99 euro.