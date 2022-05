Nieuwe smartwatches van Huawei: de Watch GT 3 Pro & Watch FIT 2

Huawei kondigt vandaag de lancering aan van 2 nieuwe smartwatches . De Watch GT 3 Pro, een premium smartwatch in twee varianten (Titanium en Ceramic) welke beschikt over een nieuw ontworpen interface, hoogstaande materialen, een helder groot scherm en een reeks nieuwe wijzerplaten. Daarnaast lanceren ze ook de Watch FIT 2, een smartwatch die beschikt over nieuwe functies om alles rondom de gezondheid van de gebruiker te monitoren.

Huawei Watch GT 3 Pro

Met een nieuwe professionele workout-modus – voor o.a. freediving en 100 andere mogelijkheden - tilt de Huawei Watch GT 3 Pro sportieve mogelijkheden voor een workout naar een hoger niveau. Een slim hardloopplan en Dual-Band Five-System GNSS-positionering voor nauwkeurigere geografische locatiegegevens bieden hardlopers van elk niveau extra mogelijkheden. De watch draagt actief bij aan een gezonde levensstijl met ECG-analyse en TruSeen 5.0 + datamonitoring technologie die het mogelijk maakt om nauwkeurig de gezondheid van het hart en de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten. Hij komt beschikbaar in 2 varianten:

1. Titanium Edition

Het ontwerp van de Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition combineert het 19e-eeuwse concept van futurisme met eigentijdse moderniteit. De smartwatch beschikt over een 1,43-inch high definition AMOLED-kleurendisplay. Het grotere display met een 466*466 HD resolutie biedt een scherper beeld dan de vorige versies. Alle informatie op de wijzerplaat is zo in een oogwenk zichtbaar. De sterke maar lichte titanium behuizing is vakkundig gepolijst voor een driedimensionale afwerking. Het display is gemaakt van saffierglas, een materiaal met de hardheid van een diamant, en in staat om de kleinste veranderingen in lichaamstemperatuur te meten.

De hightech keramische achterkant heeft meer dan 60 processen ondergaan om het zirkonia keramisch poeder tot eindproduct te transformeren. De Titanium Edition heeft een tactiele 3D roterende kroon in de stijl van een traditioneel horloge. Dragers van de smartwatch kunnen in- en uitzoomen, swipen door verschillende interfaces en instellingen aanpassen.

2. Ceramic Edition

In de vormgeving van de Ceramic Edition zien we een combinatie van oosterse en westerse invloeden. Het is een smartwatch voor liefhebbers van technologie en kunst. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door “De Geboorte van Venus”, een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Sandro Botticelli. Met het verstrijken van de uren verandert de bloemenwijzerplaat van de watch van vorm. Het hightech keramiek oogt niet alleen mooi, het is ook zeer goed bestand tegen corrosie en hitte.

Net als de Titanium Edition beschikt de Ceramic Edition ook over een horlogeglas van saffier, waardoor het zeer kras- en breukbestendig is. Net als de Titanium Edition is het horloge voorzien van een 3D-draaikroon, die perfect aansluit bij de elegante stijl van de Ceramic Edition. Het strakke en elegante uiterlijk van de Ceramic Edition is beschikbaar met een reeks wijzerplaten, en wordt geleverd met een 1,32-inch AMOLED HD-kleurendisplay met een 466*466 HD resolutie, wat voor een onberispelijke beeldkwaliteit zorgt.

Beschikbaarheid

De Titanium Edition is per direct beschikbaar bij onder andere Coolblue, MediaMarkt, BCC, Wehkamp, Bol.com en de Huawei Store voor een prijskaartje vanaf € 369. De Ceramic Edition is vanaf 15 juni beschikbaar voor een prijs vanaf € 499 bij dezelfde retailers.