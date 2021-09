​Nieuwe Microsoft Surface Duo 2 is een boek met drie camera’s

Opvallend is de camera-uitrusting van de nieuwe smartphone van Microsoft, want de klaptelefoon heeft maar liefst drie lenzen. We weten nog niet hoeveel megapixel ze zijn, alleen dat er een hoofdcamera, groothoeklens en zoomlens aanwezig zijn. Wel moet de Snapdragon 888-chip ervoor zorgen dat de smartphone kracht heeft, inclusief 5G-ondersteuning.

Het gaat om een Android-smartphone met twee schermen van elk 90Hz die je met een scharnier op elkaar kunt klappen. Als het ‘boek’ is uitgeklapt, dan meet het scherm 8,3 inch, waardoor hij perfect tussen een smartphone en een tablet inzit. Ook handig: op de rug van de smartphone zie je wanneer hij is dichtgeklapt de tijd staan en het aantal meldingen. Microsoft noemt het de Glance Bar, met andere woorden: de blikbalk. Je werpt er één blik op en je weet hoe laat het is. Letterlijk dan.

Nu Microsoft op 5 oktober met Windows 11 komt, wordt er gehoopt dat de producten die op Windows draaien ook daadwerkelijk op die datum verschijnen. Naast de Surface Pro 8 draaien ook de nieuw aangekondigde Surface Laptop Studio en Surface Go 3 op het vernieuwde besturingssysteem van Microsoft. Alleen Surface Go 3 verschijnt ook daadwerkelijk op 5 oktober.

Wil je liever iets groter, dan kun je kiezen voor de op Windows draaiende Surface Pro 8. Dit apparaat is een 13 inch tablet met toetsenbord, zodat je hem als laptop kunt gebruiken. Met zijn 13 inch-scherm is hij dan ook bijna net zo groot als de meeste laptops. Met zijn verversingssnelheid van 120Hz kun je bovendien rekenen op soepel scrollen en nog beter gamen. Er zit bovendien een 11e generatie Intel Core-processor (i5 of i7) in.

Surface Laptop Studio

De Surface Laptop Studio is de opvolger van Microsoft Surface Book, maar hij heeft een vast scherm. Je kunt het wel zo omklappen dat je een tablet of een laptop hebt. Het scherm is 14,4 inch en ondersteunt een beeldverversing van 120 Hertz. Dit apparaat maakt gebruik van een Intel Core i5- of i7-processor en hij heeft zelfs een 3,5mm-port zodat je hem met bedrade oordopjes kunt gebruiken.

Over Surface Go 3 heeft Microsoft weinig verteld, wat waarschijnlijk komt omdat het vooral een upgrade is van de processor. Het apparaat is vanaf 439 euro euro verkrijgbaar en is als enige in de lineup vandaag op 5 oktober leverbaar. De Surface Laptop Studio kost minimaal 1699 euro en de Surface Pro 8 is vanaf 1179 euro. Surface Duo 2 kost 1649 euro en is vanaf 15 november beschikbaar.