Microsoft Surface event op 22 september

De vraag is natuurlijk of Microsoft naast de vermoedelijk nieuwe Surface Pro ook de enkele weken geleden opgedoken Surface Duo 2 gaat onthullen. Op gelekte foto’s van dat toestel was te zien dat het een opvouwbare smartphone is. Niet zoals Samsung die maakt, maar meer zoals LG het enkele jaren geleden probeerde. Hoe dan ook, vooralsnog laat Microsoft weinig los over het product, of de producten, die op 22 september het daglicht gaan zien.

De afgelopen maanden deden al geruchten de ronde dat Microsoft binnenkort mogelijk een of meerdere nieuwe Surface toestellen zou aankondigen. Welnu, op 22 september is het zover, dan houdt de tech-gigant een presentatie, en de ‘teaser’ afbeelding laat in ieder geval duidelijk een Surface achtig device zien.

Of Surface Go?

Tot die tijd blijft het speculeren. En dat wordt online dan ook volop gedaan. Zo meldt Windows Central dat zij verwachten, of ‘gehoord hebben’, dat Microsoft over drie weken wellicht de Surface Go 3 en de Surface Pro 8 zal presenteren. De kans is ook groot dat de nieuwe Surface toestellen, tegen de tijd dat ze in de winkels verschijnen, direct op Windows 11 zullen draaien. De nieuwe Windows versie komt immers enkele weken later op de markt.

Uiteraard geldt dat niet voor de Surface Duo 2 smartphone, áls die al komt. Dat toestel gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon uitgerust worden met Android 11. Microsoft heeft immers zelf geen mobiel OS meer en de kans dat ze een deal sluiten met een andere OS-maker (zoals Oxygen of Huawei’s HarmonyOS) acht ik in ieder geval voor uitgesloten. Wat het ook wordt, over amper 20 dagen, net na 17u00, weten we meer.