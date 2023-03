Nieuwe FRITZ!Box-modem wordt door Zigbee een smarthomehub

Niet veel mensen kennen FRITZ!, maar heel veel mensen hebben er wel iets van in huis. Of je nu los een keer een modem hebt gekocht of er gewoon eentje van je provider hebt gekregen, de kans is groot dat het een FRITZ!Box is. Maar, mogelijk wel een verouderd exemplaar. Met de nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro zet het bedrijf achter het merk, AVM, nieuwe stappen in de smarthomewereld door een modem te introduceren die meteen een smarthome-hub is. We spraken erover met countrymanager Eric van Uden, die al sinds 2000 bij het bedrijf werkt.

Technologie samenbrengen 2023 staat grotendeels in het teken van het samenbrengen van technologie. Dat zien we aan het Zigbee-smarthomeprotocol dat in steeds meer producten wordt gebruikt, maar ook in bijvoorbeeld de nieuwe Mattter-smarthomestandaard. Veel grote merken hebben al toegezegd hun producten van die standaard te voorzien en dat geldt ook voor FRITZ!, dat sowieso als doelstelling heeft om op ieder soort verbinding een product te hebben. De nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro (die wat wegheeft van een collectie snijblokken) heeft zelfs smarthomefuncties ingebouwd: middels de MyFRITZ!App kun je smarthomeproducten toevoegen en aansturen. En ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee.



Modems Hoewel het misschien vreemd klinkt dat een bedrijf AVM met zijn merk FRITZ! van de modems ineens in smarthome stapt, is het niet de eerste stap. Het had al een smarthomelijn, maar nog niet een hub die zo innovatief is als FRITZ!Box 5690 Pro. Het is een heel logische oplossing voor je smarthome: immers is er iets wat al je smarthome-gadgets gemeen hebben, namelijk dat ze allemaal online zijn en daar heb je nu eenmaal een modem voor nodig. Dus ja, waarom die modem dan niet uitrusten met smarthomemogelijkheden via de app? Alle FRITZ!Boxen vanaf 2014, die in sommige gevallen nog de oude firmware bevatten, krijgen de nieuwe firmware om dat mogelijk te maken. Verder valt FRITZ!Box 5690 Pro op door de vele connectiviteitsmogelijkheden en -specificaties. Met de FRITZ!Box 5690 Pro combineert AVM voor het eerst glasvezel en DSL in één apparaat. Verder biedt het een tri-band Mesh inclusief 6 GHz, de nieuwe derde Wi-Fi frequentieband. Daanaast ondersteunt FRITZ!Box 5690 Pro ook Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, ja dat bestaat al. Eric: “Wi-Fi 7 is nog niet gestandaardiseerd, maar wat er nu al is, is al heel ver. De officiële Wi-Fi 7-standaard wordt verwacht in het eerste kwartaal 2024. Zijn er dan nog veranderingen, dan kunnen we die met een softwareupdate oplossen. Toch roept dat Wi-Fi 7 wel vragen op. Mensen zijn nog aan het wennen aan Wi-Fi 6, als ze überhaupt al weten wat het is. Hoe ga je Wi-Fi 7 dan aan de man brengen? “De Wi-Fi-standaarden halen elkaar steeds sneller in. Dat is onhandig voor providers, want die kopen een product en willen daar jaren mee doen. Wij denken dat het juist zinvol is om Wi-Fi 6e dan over te slaan en te kiezen voor de volgende standaard. Dat is voor klanten zeker wel ingewikkeld, maar daarom is het aan ons om het verhaal goed over de bühne te krijgen. Tegelijkertijd is er door de vrije modemkeuze die we sinds kort in Nederland hebben, wel meer aandacht voor modems.

Vrije modemkeuze “Wij zijn er blij met vrije modemkeuze. Als je een gezin hebt met twee thuiswonende dochters die online vanalles doen, een vrouw die voor haar werk andere behoeftes heeft en iemand die bijvoorbeeld door thuiswerken een vpn-verbinding gebruikt, dan heb je een heel andere modembehoefte dan iemand die alleen woont en alleen wat mail verwerkt. Een smartphone is ook een persoonlijke keuze en dat geldt ook voor een modem. Echter weet 33 procent dat er vrije modemkeuze is: dat betekent dat we het nog duidelijk willen maken aan 67 procent.” Modems kunnen soms enorm over datum zijn. Ze liggen of hangen vaak in een meterkast en mensen kijken er eigenlijk niet vaak naar om. “Toen XS4All-klanten migreerden naar KPN, kwamen we producten tegen uit 2008. We zijn trots dat er nog routers uit 2008 in het veld staan, dat getuigt van kwaliteit. Maar aan de andere kant passen die niet meer bij de behoeften van de huidige klanten. We voorzien producten van 2014 straks van een nieuwe firmwareupdate, maar producten daarvoor niet. En ja, het houdt ook wel een keer op: We willen een product heel lang in leven houden, maar er moet wel ruimte zijn in het geheugen. We zouden graag zien dat providers wat meer hun best doen om die oude modems op te ruimen. Vanuit Europese wetgeving wordt er wel aan gewerkt. Wie is er verantwoordelijk voor updates van zo’n product? En, wat bij dit bedrijf ook speelt, dat is dat het dus niet alleen maar direct in de winkel te koop is. Het heeft veel te maken met providers, zoals Ziggo en KPN. “We bouwen echter geen producten met de provider in het achterhoofd: wij gaan uit van de eindgebruiker. Echter zijn onze grootste klanten uiteraard wel de providers die vaak tienduizenden apparaten tegelijk bestellen. Daarbij moeten we veel rekening houden met DSL, want hoewel glasvezelaansluitingen als paddestoelen uit de grond schieten, is 40 procent van de markt nog DSL. En welk type internet je ook hebt: je wil een hoge snelheid die betrouwbaar is.”

Fritz!Box Daarnaast komt FRITZ! met nog meer nieuwe producten, zoals een glasvezelmodem genaamd FRITZ!Box 5690 XGS dat ook Wi-Fi 6 en Wi-Fi 7 ondersteunt, naast snelheden tot 10 gigabit/s. Ook deze modem werkt op Zigbee en ondersteunt Matter. Daarnaast presenteerde het een apparaat dat je in een stopcontact kunt steken voor een snel mobiel netwerk.De nieuwe FRITZ!Box 6860 5G haalt datasnelheden tot 1,3 gigabit/s. Voor dit apparaat geldt wel Wi-Fi 6-ondersteuning, maar geen Wi-Fi 7. Genoeg te doen dus bij FRITZ!, dat naast deze producten ook nog zijn diensten uitbreidt, zoals een softwaresysteem waardoor providers meer inzicht hebben in wat er bij mensen thuis mogelijk misgaat met de verbinding (al moet daarvoor eerst toestemming worden gegeven door de klant). We zijn in Nederland zeker nog niet zo ver als in China, waar modems en routers bijzonder ontworpen apparaten zijn die we midden op ons bureau zetten, maar dat hoeft ook niet. Als de functionaliteit maar daar is en daar lijkt FRITZ! zich in ieder geval heel bewust van. Niet alleen door wet- en regelgeving in de gaten te houden, maar ook juist door een apparaat te introduceren dat van allerlei markten thuis is, zelf eentje die we waarschijnlijk pas in de toekomst volop kunnen inzetten.