​Moederdag Giftguide: de leukste cadeaus voor moeders

Moeders: iedereen heeft er een en het is hoe het ook zij, fijn om even bij ze stil te staan op Moederdag . Kun en wil je je moeder eens flink in het zonnetje zetten? Dan kun je in deze giftguide allerlei perfecte cadeaus vinden voor jouw moeder deze Moederdag.

Het is weliswaar een valentijnssetje, maar hij is zo schattig dat menig moeder hem waarschijnlijk ook kan waarderen. Bovendien lijken het ook net een moeder en een kind, wat het een nog hartverwarmender cadeau maakt. De Valentijn lovebirds van LEGO is ook een kleine set, dus dat is ook wel heel erg fijn: dan is ze er niet te veel bouwtijd aan kwijt. Ze heeft immers waarschijnlijk hartstikke veel te doen. Erg leuk om dit kleurrijke stel neer te zetten en herinnerd te worden aan jullie mooie band.

Een Fujifilm Instax-camera

Of het nu is om foto’s te maken van kleinkinderen of gewoon van haarzelf met haar vriendinnen tijdens een feestje: soms is het leuk om dat op de oldschool manier te doen, in plaats van een digitaal plaatje op Instagram is het veel leuker om een mooie Instax-foto te maken: een soort Polaroid.

Een Sonos Roam-speaker

Lekker naar een podcast luisteren tijdens werk of de afwas, of tijdens een huisfeestje of dansparty met de kinderen: een Bluetooth-speaker is een leuk cadeau-idee voor moeders. Je kunt ervoor kiezen om voor een luxe Sonos Roam te gaan, die je, als er meer Sonos-producten in huis zijn, mooi kunt linken. Is je moeder meer iemand die onder de douche zingt, dan is de nieuwe IKEA Vappeby een goede optie. Deze kleine douchespeaker kost maar 15 euro en is ook goed voor kinderen met een klein budget.