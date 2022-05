Moederdag special: de leukste gadgets en cadeau's voor alle mama's

Vijf jaar geleden ontketende Somnox een revolutie op slaapgebied. De eerste slaaprobot ter wereld bood slechte slapers een natuurlijke oplossing, zonder bijwerkingen. Ook Somnox 2 helpt de ademhaling te vertragen om tot rust te komen en zo beter te slapen, maar deze nieuwe editie is slimmer, kleiner, lichter en zachter. De ademhaling is nog natuurlijker, de batterijduur langer en heeft een geheel vernieuwde app.

Op zondag 8 mei is het weer moederdag. De feestdag ter ere van alle mama's en moeders in Nederland. En een dag waarbij we onze moeders, en vrouwen en lekker in de watten leggen. Dat begint natuurlijk met een lekker ontbijt op bed. En dan komen de kids met de mooi in elkaar geknutselde creaties. Maar je wilt vrouwlief ook nog wel verrassen met een leuk cadeautje. Een mooie bosje bloemen, opnieuw hetzelfde Rituals pakket of een doos chocolaatjes kennen ze nu wel. Tijd voor wat anders. Ben jij op zoek naar inspiratie, of heb je nog tips nodig wat te geven, bekijk hieronder onze giftguide voor een leuk en gevarieerd aanbod aan cadeau's.

Huawei onthulde eerder dit jaar haar nieuwste smartwatch, de Huawei Watch GT 3. Uiteraard beschikbaar in een 42mm variant speciaal voor vrouwen. Deze watch biedt een verbeterde, krachtigere en gebruiksvriendelijke ervaring en is weer een stuk dynamischer en slimmer geworden dan zijn voorgangers. Naast het modieuze uiterlijk, de uitgebreide verbeteringen en het nieuwe interface-ontwerp, biedt het ook nauwkeurige gezondheids- en fitnessmonitoring met TruSeenTM 5.0+ en een batterijlevensduur van 14 dagen.

Heb je samen met je vrouw de Taj Mahal al eens in het echt gezien en wil je een bijzonder aandenken aan deze ervaring, of dromen jullie ervan deze indrukwekkende plek ooit te bezoeken of ze houdt gewoon van mooie gebouwen, in alle gevallen is deze set uit de Architecture Monumentencollectie een perfect cadeau om te geven. Maak dit symbool van eeuwige liefde en wereldwonder in LEGO stijl na. En het is een echte blikvanger, waar je hem ook neerzet.

Uiteraard kan iets van LEGO niet ontbreken in dit overzicht. Want ook steeds meer vrouwen hebben het LEGO-virus te pakken. En daarnaast komen er ook met steeds leukere sets die gewoon voor iedereen zijn. Zo ook de Taj Mahal.

Nee het is geen stofzuiger. We schreven al eerder over deze innovatie van Dyson . Dat inmiddels bekend staat om de producten voor het haar. De Dyson Airwrap (Complete Long) is een multifunctionele haarstyler speciaal voor lang haar. Maar een die tegelijkertijd stylet en droogt om jouw haar in elk gewenst model te brengen, zonder extreme hitte.

Nog nooit in de Euromast geweest? Dan is dit iets leuks om cadeau te doen. De Euromast is namelijk de hoogste toren van Nederland die open is voor publiek. Je gaat met een lift naar 100 meter hoogte. Je wordt ontvangen met een glaasje bubbels, daarna lekker aan de High wine. Maar, de Euromast is nog hoger dan 100 meter, dus bekijk ook Rotterdam vanaf 185 meter! Je kunt vanaf 100 meter hoogte de ronddraaiende, doorzichtige lift nemen. Deze is tevens inclusief audiotour waardoor je meer te weten komt over deze havenstad.

IKEA en Sonos hebben vorig jaar een vervolg gegeven aan hun samenwerking meg de lancering van deze nieuwe SYMFONISK wifi-speaker. Een speaker in de vorm van een schilderij met verwisselbare panelen. Zo kunnen mensen tegelijkertijd genieten van hoge kwaliteit geluid en van een mooi kunstwerk dat past in hun interieur. Het combineert de woninginrichting- en designkennis van IKEA met de expertise van Sonos op het gebied van geluidsbeleving.

Robotstofzuigers zijn er in veel verschillende uitvoeringen via veel verschillende aanbieders. Met deze CleanWise robotstofzuiger kan je het stofzuigen, dweilen en vegen uit handen geven. Het is een van de meest complete robotstofzuigers. Beschikt over een sterke zuigkracht, een schoonmaakgebied van 120m² en een ruim stofreservoir. Te gebruiken voor: houten vloeren, laagpolig tapijt en harde vloeren. Maakt ook de randen/hoeken schoon door middel van de borstels.

Een Cryo-sessie

Whole Body Cryotherapie is een gezondheidsbehandeling waarbij het gehele lichaam een korte tijd wordt blootgesteld aan extreme kou. Dit heeft veel positieve gezondheiseffecten, die ook ook allemaal in wetenschappelijke onderzoeken zijn aangetoond. Een Cryosessie versterkt het immuunsysteem en is effectief tegen pijn en veel andere klachten. En het is weer eens wat anders dan een dagje puffen in de sauna. Leuk om cadeau te doen toch!

Het is ondermeer te bestellen via Cryocenternederland.

Prijs: Een introductiesessie is slechts € 35,-