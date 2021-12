Microsoft Surface mishandelingen in de NFL

Vanochtend zag ik het bericht over NFL speler Tom Brady die enkele dagen geleden op live tv een Microsoft Surface tablet, uit frustratie, tegen de grond smeet. Inmiddels is de Messi van het American Football door de bond gewaarschuwd dat hij dat niet nog een keer moet doen, want dan staat hem een forse boete te wachten. Of hij daar echt wakker van zal liggen is nog maar de vraag. Hij kan zich, met een jaarsalaris van zo’n 25 miljoen dollar en een geschat vermogen van een kwart miljard, een eventuele boete makkelijk veroorloven.

Surface abuse

Sinds Microsoft een mega sponsordeal sloot met de NFL, in 2014, is de tablet vaker onderwerp van mishandeling geweest. Behalve Tom Brady hebben zijn voormalige coach, Bill Bellichick en Quarterback collega Aaron Rodgers ook als eens een Surface voor een miljoenenpubliek op de grond gesmeten. Ook die tablets overleefden die mishandelingen niet. Het lijkt er op dat de NFL daar nu een eind aan wil maken door Brady een boete in het vooruitzicht te stellen als hij het nog een keer doet.