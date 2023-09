​Meta toont meerdere VR-brillen en AI tijdens Meta Connect

Een van de meest bijzondere dingen die deze bril kan is direct als je hem opzet een digitaal beeld van wat je zonder bril zou zien weergeven, maar dan met iconen erop waarmee je kunt kiezen wat je wil doen. Je kunt die combinatie van VR en realiteit ook inzetten in apps, want je kunt een 3D-scan van de kamer maken waarbij het apparaat bijvoorbeeld een tafel ook echt in zijn formaat weergeeft en deze deel kan uitmaken van het spel(en).

Nieuwe Ray-Ban Stories

Daarnaast is er ook een opvolger aangekondigd van Ray-Ban Stories, de bril met camera voor het opnemen van content. Nu kan die content ook livestreamen. Er zit een 12 megapixel-camera in en de processor is een Snapdragon AR1 Gen 1. Meta stopt ook zijn nieuwe, op ChatGPT-gebaseerde digitale assistent in de bril, zodat je het via het zeggen 'Hey Meta' kunt aansturen. De bril komt vooralsnog alleen uit in de VS en daar kost hij 299 dollar.