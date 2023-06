Met je e-bike naar werk? Pas op voor de rollerbank van de politie

Een e-bike opvoeren klinkt minder illegaal dan het opvoeren van een scooter, omdat het vaak vooral om een softwarematige aanpassing gaat. Echter maakt dat het zeker niet minder beboetbaar. De politie heeft aangegeven in nieuwe rollerbanken te investeren om te controleren of een e-bike is opgevoerd.

Rollerbank voor e-bikes

Het was tot nu toe moeilijk voor de politie om te handhaven op het opvoeren van e-bikes, omdat er in tegenstelling tot snorfietsen niet kan worden gecontroleerd op de maximumsnelheid en dan de constructiesnelheid op de rollerbank. Tenminste: dat kon niet. Inmiddels is er een nieuwe rollerbank ontwikkeld waarin de politie investeert om straks ook te kunnen controleren of je elektrische fiets zich niet aan de regels houdt. In Nederland mag een e-bike maximaal 25 kilometer per uur gaan. Er zijn e-bikes die sneller kunnen, zoals de Super 73, maar dat schuifje van 25 kilometer per uur naar 45 kilometer per uur mag je officieel dus niet omzetten in de app.

Het kan wel, maar het mag niet. Je e-bike mag simpelweg niet sneller gaan dan 25 kilometer per uur, tenzij je een speciaal exemplaar hebt met kenteken. Heeft je fiets dat niet, dan kan je tweewieler in beslag worden genomen of kun je een boete verwachten. Die boete is vrij hoog, maar wel lager dan bijvoorbeeld met een elektrische step de weg op gaan. Je moet 290 euro betalen als je met een opgevoerde e-bike op de openbare weg fietst. Met een elektrische step zit je al gauw op 410 euro. Maar goed: een boete is nooit leuk, zeker niet als die zo hoog is als een flink deel van je fiets kostte, dus misschien is opvoeren toch niet het beste idee, naast dat het ook voor de veiligheid in het verkeer voor verwarring en aanrijdingen kan zorgen, omdat mensen je snelheid niet goed kunnen inschatten.