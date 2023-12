​Massaclaim: Je krijgt mogelijk geld als je een tv hebt gekocht

Je krijgt misschien geld terug als je een televisie hebt gekocht tussen 2013 en 2018. De Consumentenorganisaties zijn al een tijdje bezig met een juridische procedure tegen Samsung, dat prijsafspraken maakte met webwinkels om te zorgen dat zijn televisies niet in aanbieding zouden zijn. Hierdoor hebben veel mensen teveel betaald en dat wil de Consumentenbond nu rechtzetten. Of althans: laten rechtzetten door Samsung.

Samsung ging ook wel echt sneaky te werk. Zodra het merkte dat een (web)winkel zijn televisies in de aanbieding gooide, appte of mailde het meteen naar die winkel om dat tegen te gaan. De prijs van een Samsung-televisie bleef daardoor altijd relatief hoog en daardoor hebben consumenten gemiddeld 12 procent teveel betaald voor hun toestel. In sommige gevallen is het zelfs een bizarre 29 procent teveel. Het gaat niet om alle Samsung-televisies altijd: de claim draait om televisies die tussen 2013 en 2018 zijn aangeschaft.

De Consumentenbond wil nu dat je geld krijgt: het geld dat je teveel hebt betaald toen je je tv aanschafte. In totaal wil het dat Samsung meer dan 500 miljoen euro ophoest om dit te herstellen. Samsung heeft eerder al moeten boeten voor zijn gedrag: in 2021 moest het 40 miljoen euro betalen door een boete van de Autoriteit Consument & Markt.

TV gekocht? Claim je geld

Sterker nog, het gaat zelfs niet alleen om Samsung-televisies. Het vervelende is dat er eigenlijk meer slachtoffers zijn, want Samsung is enorm bepalend in de televisiemarkt. Houdt Samsung zijn prijzen hoog, dan doet de rest van de televisie-aanbieders vrolijk mee. Je zou denken dat het niet mogelijk is om zoiets hard te maken voor alle mensen die een televisie kochten tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018, maar de Consumentenbond start wel degelijk voor alle mensen die een televisie kochten een massaclaim. Het zou om 500 miljoen euro in totaal gaan en die wil de bond bij Samsung neerleggen.

Je hoeft niet meteen advocatenkosten te betalen: het is helemaal gratis voor consumenten om mee te doen. Het geldt bovendien niet alleen voor webwinkels: ook gewone winkels zouden hiermee hebben gekampt. Krijgt Stichting Consumenten Competition Claims echter het geld (dat bepaalt een rechter), dan gaat tot 25 procent van het bedrag dat je krijgt naar die stichting. Maar het kan nog zijn dat je echt niks hoeft te betalen, want het liefst ziet de consumentenorganisatie dat mensen het volledige, misgelopen bedrag krijgen.

Het voelt als gratis geld, maar dat is het uiteindelijk niet helemaal: je hebt het immers ook teveel betaald. Echter is dat zo lang geleden, dat het uiteraard wel voelt als een extraatje. Maar goed, eerst moet nog maar blijken of Samsung het inderdaad moet betalen en hoeveel mensen zich aanmelden. Check dus even of jouw televisie in die periode is gekocht en meld je aan: baat het niet, dan schaadt het immers niet.