Kun je iets doen aan plastic dat plakkerig wordt?

Het gebeurt wel eens bij PlayStation-controllers, maar we hebben het ook recent nog bij een USB-stick gehad: plastic dat plakkerig wordt. Het is viezig, het is zonde en je doet er weinig aan. Of valt dat laatste wel mee? Er schijnen manieren te zijn om je gadgets toch weer bruikbaar te maken. Dit is hoe.

Plakkerige gadgets

Even een disclaimer voordat we in de oplossingen duiken, want ze gelden zeker niet altijd voor alle gadgets. Bij sommige apparaten moet je echt oppassen dat je niet te nat werkt, terwijl bij anderen weer bepaalde stoffen wel werken en bepaalde niet. Tegelijkertijd zijn sommige gadgets praktisch ten dode opgeschreven als je niks doet, dus heb je in principe niets te verliezen.

Het probleem met het plakkerige plastic doet zich vaak voort op dingen die niet van hard plastic zijn gemaakt, maar juist van dat zachtere plastic dat vaak voor grip zorgt, of een huidachtig gevoel. Het is dus wat zachter plastic en voor zulk plastic worden weekmakers gebruikt. Dat komt omdat polymeren chemisch bewerkt worden om de juiste vorm te krijgen, maar daardoor hard en glad worden. Wil je dat juist niet, dan voeg je als fabrikant weekmakers toe. Daar zijn tientallen soorten in, waardoor het bij het ene knopje wel kan voorkomen dat het plastic plakkerig wordt, terwijl het bij het andere niet zo is.