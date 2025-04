Grote voorjaarsschoonmaak? Apple helpt je een handje (én de planeet ook)

Het is lente. De zon laat zich steeds vaker zien, de ramen kunnen open en dat betekent: tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. En dit jaar hoeft dat niet alleen te betekenen dat je je huis onder handen neemt – ook je digitale leven kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Apple speelt daar handig op in en deelt een aantal slimme tips om fris, opgeruimd én duurzaam de lente in te gaan.

Recycle je oude Apple (en andere) apparaten

Met Earth Day op 22 april in aantocht is het hét moment om eens die lade vol oude elektronica aan te pakken. Je weet wel, die met vergeten kabeltjes, een oude iPhone, een iPod of accessoires van apparaten die al lang niet meer bestaan.

Apple maakt het je makkelijk: via Apple Trade In kun je oude Apple-apparaten – én producten van andere merken – inleveren bij een Apple Store of opsturen. Denk aan iPhones, iPads, MacBooks, Apple Watches, maar ook koptelefoons, harde schijven en toetsenborden.

Je kunt korting of tegoed krijgen bij inlevering van werkende apparaten.

Heb je geen inruilwaarde meer? Dan recyclet Apple het gratis.

Inleveren kan in de Apple Store of via een gratis verzenddoos die je thuisgestuurd krijgt.

Apple-producten behouden bovendien langer hun waarde dan veel andere merken: iPhones zijn gemiddeld 40% meer waard op de tweedehandsmarkt dan andere smartphones. Goed voor je portemonnee én goed voor de planeet.

Actie: Van 16 april t/m 16 mei ontvang je 10% korting op een Apple-accessoire in de winkel, wanneer je een in aanmerking komend artikel inlevert om te recyclen.