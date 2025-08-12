    • Terug
    12.08.2025
    Gratis Pokémon-kaarten bij Happy Meal zorgen voor chaos in Japan

    By: Laura Jenny

    Wat krijg je in Nederland bij een Happy Meal? Een Hello Kitty x Turtles-poppetje. Best tof, maar in Japan hadden ze een actie bedacht die duidelijk maakt dat Pokémon niet heeft geleerd van de ‘situatie’ bij het Van Gogh-museum toen dat Pikachu-Pokémon-kaarten aanbood. Het bood bij het kinder-maaltje Pokémon-kaarten aan. De chaos was zo groot dat het na een dag is gestopt met de actie.

    Pokémon-kaarten bij McDonald’s

    Het is een combinatie van twee dingen: veel te veel klanten in de winkel en anderzijds enorme voedselverspilling. De actie begon zaterdag en had eigenlijk tot nu moeten lopen, maar mensen waren naarstig op zoek naar een specifieke kaart en hadden daar wel erg veel voor over. Het ging om een kaart waarop Pikachu te zien is op een nieuwe tekening. Deze kaart is een echt verzamelaarsitem dat voor grof geld op tweedehands platforms wordt aangeboden. Iedereen hoopte natuurlijk op die kaart bij het Happy Meal en besloten daarom meerdere Happy Meals te kopen waar de kaart dan mogelijk in zou zitten. De kaarten werden eruit gehaald en de maaltijden verdwenen in prullenbakken.

    Dat er ook nog McDonald’s-medewerkers waren die de doosjes met kaarten (ongetwijfeld wederom voor grof geld) stiekem verkochten maakt het er allemaal niet ‘happier’ op. Pokémon-kaarten zijn op dit moment populairder dan ooit: ze worden gebruikt voor unboxings op YouTube en iedereen hoopt op de heilige graal te vinden: die paar Pokémon-kaarten die heel zeldzaam zijn en dus heel veel geld waard zijn. Zoals dus die speciale Pikachu van de McDonald’s, maar dan met een prijskaartje van miljoenen. Onder andere YouTube Logan Paul heeft een keer een zeldzame Pikachu-kaart gekocht voor bijna 4,5 miljoen euro.

