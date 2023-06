Google stopt met het maken van zijn AR-bril Project Iris

Google trekt de stekker uit zijn augmented reality-bril, Project Iris. Een opvallende keuze, want juist nu lijkt augmented reality populairder dan ooit, mede met Apple dat ook een mixed reality-bril in de maak heeft en een metaverse dat er misschien ooit komt. Project Iris van Google is echter niet meer, als we Insider mogen geloven.

Augmented reality

Augmented realityAugmented reality betekent dat je de echte wereld ziet en daar een digitale schil overheen wordt gedaan. Je kijkt dus bijvoorbeeld door je telefoonscherm naar je huiskamer (via je camera) en vervolgens komt daar ineens een Pokémon tevoorschijn, zoals we hebben gezien in Pokémon Go. Dat is augmented reality in optima forma: een samensmelting van echt en onecht. Volgens veel experts is AR de toekomst: meer nog dan VR, dat soms als iets té immersive wordt gezien. Maar ja, Google denkt daar misschien toch een beetje anders over, gezien het Project Iris waarschijnlijk gaat killen.

Project Iris hebben we niet vaak gezien, maar wel een keer, namelijk in de Google I/O-presentatie van 2022. Toen werd het vooral getoond als een manier om realtime te vertalen wat iemand zegt, waardoor je eigenlijk met iedereen op de wereld een gesprek kunt voeren, allebei in je eigen taal, maar die door de bril direct wordt vertaald. Het leek een enorme innovatie, vooral door het gemaksgedeelte ervan (veel talen kunnen door AI en Google Translate ook razendsnel worden vertaald).