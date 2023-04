Gaat Apple een nieuwe ‘iPod’ maken?

De iPod was zeker niet de eerste digitale muziek-, en later ook multimediaspeler. Maar het was voor de Amerikaanse gadget fabrikant wel een hernieuwde doorbraak. De iPod en het bijbehorende iTunes, veranderde de muziekindustrie. Met de komst van de iPhone verdween de iPod uiteindelijk van het toneel. Met de ontdekking van een nieuwe patentaanvraag zou de iPod mogelijk nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Al is verder nog niets bekend over de plannen die Apple met het apparaat dat in de patentaanvraag getoond en beschreven wordt.

Een 'iPod' die alles kan

Het wordt in ieder geval geen iPod zoals we die jarenlang kenden, maar een kleine draagbare multimediaspeler die niet alleen audio- en videobestanden kan afspelen maar ook dienstdoet als navigatie (met de Kaarten-app), e-reader en houder (lader) voor Airpods. Het bijzondere is dat het apparaat bestaat, of gecompleteerd, lijkt te worden door verschillende, kleine modules die allemaal hun eigen functie(s) hebben.

Afgaande op de tekeningen in de patentaanvraag lijkt het basis device nog het meeste op een iPad, compleet met speakers, een microfoon en diverse sensoren. In de beschrijving staat dat het een audio output apparaat wordt met diverse (kleine) input apparaten. Het apparaat zelf heeft weer verbinding met een, of meerdere, audio output apparaten.

Het apparaat is onder andere voorzien van modules (apps?) voor audio, video, e-mail, een camera, videobellen, bellen en navigatie.