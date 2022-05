End of the line voor de iPod van Apple

De eerste iPod werd ruim 20 jaar, in 2001, geïntroduceerd. Het was zeker niet de eerste ‘MP3-speler’ maar, samen met iTunes wel het apparaat dat de definitieve doorbraak voor draagbare MP3-spelers en gedigitaliseerde muziek betekende. Die iconische muziekspeler, wat mij betreft de ‘walkman’ van de 21e eeuw, heeft nu het eind van zijn levenscyclus bereikt. Dat wil zeggen, Apple stopt, en is al gestopt, met de productie van de iPod. De huidige voorraad wordt nog verkocht en dan is het ‘einde oefening’.

Streaming en smartphone

Hoewel de iPod, inmiddels gevorderd tot de iPod Touch, dus een bijzonder apparaat was, is het niet zo gek dat de ‘dedicated MP3-speler’ aan het eind van zijn latijn gekomen is. Tegenwoordig worden ‘MP3-tjes’ nauwelijks nog gekocht en/of gedownload. Met de komst van diensten als Spotify zijn muziek streaming en online playlists het nieuwe normaal geworden. Apple stopte zelf daarom in 2019 ook al met de iTunes Store. Inmiddels heeft natuurlijk ook al langer een eigen muziek streamingdienst, Apple Music.

Daarbij komt dat nog maar heel weinig mensen een dedicated MP3-speler kopen of gebruiken. Tegenwoordig staat alles op onze smartphone. Kortom, het einde van de iPod was onvermijdelijk en komt feitelijk nog rijkelijk laat.