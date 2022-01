Draadloze Mark Levinson No 5909 headset van 999 dollar

Harman, onder andere bekend van de Harman Kardon speakers, versterkers en andere audio-accessoires, heeft tijdens de CES in Las Vegas een luxe headset aangekondigd. De Mark Levinson No 5909 is een draadloze Adaptive Active Noise Cancellation koptelefoon met een prijskaartje van 999 dollar. Voor dat bedrag krijg je niet alleen de koptelefoon zelf, maar ook een bijbehorende case met daarin de nodige accessoires en (verloop)kabeltjes.

High-end draadloze koptelefoon

De Mark Levinson No 5909 is standaard, uiteraard, in mat zwart uitgevoerd en heeft onder andere een frame van geanodiseerd aluminium, een lederen hoofdband en lederen oorkussens die bovendien verwisselbaar zijn voor optimaal draagcomfort. Voor de liefhebbers is er ook een uitvoering met ‘Ice Pewter’ (zilvergrijs) en bordeaux rood (Radiant Red) gekleurde oorkussens.

De headset ondersteunt niet alleen High-Res audio maar ook LDAC via Bluetooth en Active Adaptive Noise Cancellation. Met één volle acculading kun je tot 34 uur muziek luisteren. Gebruik je de noise cancellation, dan gaat de accu maximaal 30 uur mee voordat hij weer aan de lader moet. Als hij leeg is, dan is de headset na een kwartiertje aan de lader weer voldoende opgeladen om zes uur muziek te luisteren.

De adviesprijs van 999 dollar geldt voor de Amerikaanse markt. De Europese prijzen zijn nog niet bekend. Dat geldt ook voor het antwoord op de vraag of deze luxe high-end headset in de Nederlandse en/of Belgische winkels zal verschijnen.