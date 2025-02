Diverse Fitbits kampen met grote batterijproblemen

Immers kiezen veel mensen juist voor een Fitbit omdat die langer meegaat dan een smartwatch. Anders kun je net zo goed een smartwatch dragen, die veel meer mogelijkheden heeft. Toch moeten we blij zijn met de update, want 78 gebruikers zijn verbrand door een oververhitte Fitbit-batterij. Iets waarvoor Fitbit 12 miljoen dollar moest betalen.

Fitbits minder bruikbaar

Fitbit valt nu onder Google en dit probleem zal Google niet goed uitkomen. Het lijkt nog te bedenken wat het precies van plan is met Pixel Watch aan de ene kant en de Fitbits aan de andere kant. Ook zijn er al een tijd geen nieuwe Fitbits geïntroduceerd. De laatste was Charge 6 in 2023 voor volwassenen en Fitbit Ace LTE in 2024 voor kinderen. Het is inmiddels dus wel weer tijd voor een Fitbit die meer smartwatch-achtig is, maar -en sorry voor deze woordgrap- het is de vraag of Google zich daar nog aan wil branden.

Het is de vraag of het iets gaat veranderen aan de enorme klachtenregen nu over Fitbits na de update. In principe heeft het mensen ervoor gewaarschuwd, zelfs geld geboden, maar wat gaat het doen nu het weet dat dat voor menig gebruiker onvoldoende is?