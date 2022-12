Dit zijn alle specs van de Dyson Zone, een hoofdtelefoon met luchtzuivering

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden. Verwacht wordt dat dit tegen 2050 7 op 10 zal zijn. Naarmate de stedelijke bevolking groeit, groeit ook de bijbehorende infrastructuur – transport, bouw, verkeer – die allemaal van invloed zijn op het milieu waarin we leven, de lucht vervuilen en lawaai veroorzaken.

De Dyson Zone-hoofdtelefoon, die eerder dit jaar werd aangekondigd , biedt een pure, meeslepende luisterervaring en luchtzuivering onderweg wanneer je die nodig hebt. Na 5 jaar onderzoek en ontwikkeling levert de hoofdtelefoon tot 50 uur ultralage vervorming, geavanceerde ruisonderdrukking en getrouwe audioweergave over het volledige spectrum. De Dyson Zone vangt ook 99% van de deeltjesvervuiling zo klein als 0,1 micron op, terwijl K-Carbon, met kalium verrijkte koolstoffilters zich richten op de heersende zure gassen die het meest worden geassocieerd met stadsvervuiling, waaronder NO 2 en SO 2 .

Vandaag kondigt Dyson de volledige specificaties aan van de Dyson Zone-hoofdtelefoon, die vanaf januari te koop zijn in China en maart in de VS, het VK, Hong Kong SAR en Singapore.

De Dyson Zone als oplossing

De Dyson Zone hoofdtelefoon is ontworpen om de dubbele uitdagingen van stadslawaai en luchtvervuiling aan te gaan. Aangedreven door geavanceerde lithium-ionbatterijen en door op te laden via USB-C, biedt de hoofdtelefoon 50 uur audio-only looptijd, of 4 uur gecombineerde zuivering en audio looptijd waarbij het device binnen 3 uur opgeladen is tot 100%.

De Dyson Zone luchtzuiverende hoofdtelefoon is het resultaat van 30 jaar ervaring van Dyson op het gebied van luchtstroom-, filtratie- en motortechnologieën en diepgaande kennis van de luchtkwaliteit binnen en buiten. De compressoren in elke oorschelp zuigen lucht door de dubbellaagse filters en projecteren twee stromen gezuiverde lucht naar de neus en mond van de drager, via het contactloze afneembare vizier. Elektrostatische filters vangen 99% van de deeltjesvervuiling zo klein als 0,1 micron2 op, terwijl K-Carbon, met kalium verrijkte koolstoffilters zich richten op de heersende zure gassen die het meest worden geassocieerd met stadsvervuiling, waaronder NO2 en SO2.

Het product is ook ontworpen om hifi, meeslepende audio te leveren met ultralage vervorming en een breed frequentiebereik voor helderheid over bas, middentonen en hoge tonen. De Dyson Zone bevat een extra microfoon voor telefonie, waardoor telefoongesprekken, spraakopname en spraakbesturing mogelijk zijn. De telefoniemicrofoon wordt gecombineerd met de feed forward ANC-microfoon om dubbele microfoonbundelvorming te bieden. Beamforming zorgt voor een grotere helderheid van de spraakoverdracht door de signalen van elke microfoon zodanig te combineren dat het systeem ruis van achteren en van opzij van de drager kan onderdrukken.

Dyson’s benadering van audiotechniek

De Dyson Zone hoofdtelefoon biedt een uitzonderlijk meeslepende luisterervaring. Veel audio-ontwikkelaars vertrouwen op een ‘gouden luisteraar’, waar een getraind persoon bepaalt hoe 'goed' klinkt. Dit is een gangbare praktijk geworden in de audio-industrie. Dyson ingenieurs kozen voor een meer wetenschappelijke benadering, geleid door audio-onderzoek en validatie van de resulterende specificatiedoelen met uitgebreide gebruikerstests.

Ontworpen voor ultra lage vervorming: de luidsprekerdriver en elektronica, het mechanische systeem, de materialen en de akoestiek zijn zorgvuldig ontworpen om vervorming te minimaliseren. De output van de driver wordt verder geëgaliseerd door intelligente signaalverwerking 48.000 keer per seconde, die in combinatie met de ruisonderdrukking harmonische vervorming neutraliseert tot onhoorbare niveaus over het volledige frequentiebereik (0,08% @ 94 dB @1 kHz).

Geavanceerde ruisonderdrukking: 11 microfoons in het product. Het Dyson Zone ANC-systeem maakt gebruik van acht microfoons die het omgevingsgeluid 384.000 keer per seconde monitoren. De Dyson Zone biedt tot 38 dB ruisonderdrukking van 20 Hz tot 20 kHz.

Zone ANC-systeem maakt gebruik van acht microfoons die het omgevingsgeluid 384.000 keer per seconde monitoren. De Zone biedt tot 38 dB ruisonderdrukking van 20 Hz tot 20 kHz. Full-spectrum audio: de Dyson Zone gaat verder dan het hoorbare om frequenties van 6 Hz – 21 kHz te reproduceren, zodat elke noot of elk woord hoorbaar is. Het is moeilijker voor audioweergave om nauwkeurig te zijn aan de uitersten van het frequentiebereik van de luidspreker, dus door verder te gaan dan het menselijk gehoor, bereikt de Dyson Zone meer zuiverheid over het hoorbare deel van het spectrum. Zo'n breed frequentiebereik is te danken aan de elektro-akoestische technische systeemtechniek en basiscomponenten: 40 mm, 16 ohm en neodymium luidsprekerdrivers vormen het hart van het audiosysteem.

Zone gaat verder dan het hoorbare om frequenties van 6 Hz – 21 kHz te reproduceren, zodat elke noot of elk woord hoorbaar is. Het is moeilijker voor audioweergave om nauwkeurig te zijn aan de uitersten van het frequentiebereik van de luidspreker, dus door verder te gaan dan het menselijk gehoor, bereikt de Zone meer zuiverheid over het hoorbare deel van het spectrum. Zo'n breed frequentiebereik is te danken aan de elektro-akoestische technische systeemtechniek en basiscomponenten: 40 mm, 16 ohm en neodymium luidsprekerdrivers vormen het hart van het audiosysteem. Wetenschappelijk afgestemd om meer details te horen: Gedreven door wetenschappelijke statistieken en gevalideerd door uitgebreide gebruikerstesten, identificeerden Dyson ingenieurs de specificatie die de meeste zuiverheid en details geeft over het volledige audiospectrum. Dyson heeft een unieke EQ-instelling gecreëerd die de frequentiecurve optimaliseert voor heldere, zuivere audio over het volledige hoorbare frequentiebereik, om een high-fidelity audio-ervaring te leveren.

High-level filtratie in echte omstandigheden

Wereldwijd reizen gemiddeld 190 miljoen mensen met de metro, waardoor passagiers worden blootgesteld aan een mix van verontreinigende stoffen zoals fijnstof (PM2,5 en PM10), dat in sommige steden hogere niveaus kan bereiken dan op straatniveau.

Het aanpakken van luchtverontreiniging in steden is een specifieke taak, of je nu naar je werk forenst, naar het buitenland reist of de stad doorkruist waarin je woont. Het filtersysteem en het luchttoevoermechanisme in de Dyson Zone zijn speciaal ontworpen om dergelijke taken aan te pakken. Nauwkeurig ontworpen compressoren, die draaien met een toerental tot 9.750 tpm, zuigen lucht door de dubbellaagse filters. De negatief geladen elektrostatische filtermedia vangen ultrafijne deeltjes op, zoals allergenen, en deeltjes uit bronnen zoals remstof, industriële verbranding en bouw, tot een efficiëntie van 99% voor deeltjes zo klein als 0,1 micron.

Deze deeltjes zijn van het grootste belang voor gezondheidsinstanties en er wordt nog steeds geïnvesteerd in onderzoek naar hun langetermijneffect op de gezondheid. Een tweede laag, K-Carbon, is een met kalium verrijkte koolstoflaag die specifiek stadsgas verontreinigende stoffen zoals NO2, SO2 en O3 opvangt, evenals nare stadsgeuren, zoals bijvoorbeeld bouwdampen, rioolwater of muffe lucht in metrosystemen. Filters gaan tot 12 maanden mee, afhankelijk van de geografische locatie.