Dit moet je doen als je een laptop naar de milieustraat wil brengen

Je gooit immers niet alleen je laptop weg, maar ook de gegevens die er nog op staan. Zorg dat je eerst een backup maakt van de foto’s, bestanden, video’s en andere items die je er nog op hebt staan, zodat je die niet kwijtraakt. Je kunt ze in Google Drive zetten, op een USB-stick, naar je smartphone kopiëren of op je nieuwe laptop zetten. Zorg in ieder geval dat je dit doet, zodat je niets kwijtraakt waar je zelf nog iets aan hebt.

Fabrieksinstellingen

Het is belangrijk om, als de laptop nog aangaat, een reset naar fabrieksinstellingen te doen. Op die manier worden alle gegevens van het apparaat gewist, zodat hij bij het aandoen weer is alsof hij nieuw is. Je foto’s en bestanden verdwijnen eraf, je inloggegevens, enzovoort. Afhankelijk van welk besturingssysteem je gebruikt is het af en toe even zoeken, maar op internet vind je sowieso mogelijkheden om zo’n reset uit te voeren. In Windows, wat toch het meestgebruikte besturingssysteem is, kun je het vinden onder Systeem en dan Herstel, maar het kan ook onder Updates & Beveiliging zitten en dan Recovery -> Reset deze PC.