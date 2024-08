Dit is de innovatieve Shark NeverChange luchtreiniger

Functies van de Shark NeverChange

Nog kort op een rijtje de belangrijkste functies van de Shark NeverChange luchtreiniger.

1. Het langdurige en geavanceerde HEPA-filter dat je dus tot vijf jaar niet hoeft te vervangen, is ontworpen om 99,97% van de deeltjes en irriterende stoffen in woningen op te vangen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

2. Auto IQ: Uitgerust met intelligente sensoren, bewaakt en volgt de Shark Neverchange continu de luchtkwaliteit van je huis in realtime om schone lucht te behouden. Het LED-display geeft je directe feedback over de huidige binnenluchtkwaliteit. Ga je bijvoorbeeld eten bereiden, op gas of inductie maakt niet uit, je zal snel verschil zien in de kwaliteit van de binnenlucht.

3. Met de slimme Clean Sense IQ-technologie past de Shark NeverChange zich vanzelf aan op de luchtkwaliteit in je huis. Zo weet je altijd dat je de beste lucht hebt, zonder dat je iets hoeft te doen. Het display met lampjes laat door middel van verschillende kleuren zien hoe schoon je lucht is.

Rode ring (0% – 69% / 81 – 430+ deeltjes): De lucht is niet schoon. Veel deeltjes. Zet de ventilator hoger of gebruik de Auto Mode. Iets dat dagelijks voor kan komen tijdens bijvoorbeeld het koken.

Amberkleurige ring (70% – 84% / 26 – 80 deeltjes): De lucht is een beetje schoon. Een gemiddeld aantal deeltjes. Maak de lucht beter door de ventilator hoger te zetten.

Blauwe ring (85% – 100% / 0 – 25 deeltjes): De lucht is heel schoon. Weinig deeltjes. Deze ring zal je als het goed is het vaakst zien.

4. Anti-Odour Technologie: het apparaat beschermt tegen alledaagse geuren en verspreidt een schone geur voor een frisser ruikend huis. Het reinigt en neutraliseert tot 2x de geuren in vergelijking met alleen filtratie.

5. De timerfunctie van de Shark NeverChange maakt het makkelijk om zelf te beslissen wanneer je de luchtreiniger aan of uit wilt hebben. Je kunt hem instellen om 1 tot 12 uur te werken, perfect voor als je bijvoorbeeld naar je werk gaat of gaat slapen. Zo werkt hij alleen wanneer jij dat wilt. Daarnaast zijn ook de ventilatorsnelheden zelf aan te passen.

1-2: Stil voor ’s nachts.

3-4: Om geuren weg te nemen.

5 (Max): Voor de allerbeste schoonmaak.

Installatie

Het installeren van de Shark NeverChange is erg eenvoudig. Belangrijk is dat je de filters even op de juiste manier vastmaakt. Dat je het Anti-Odour filter vastklikt. En daarna is het redelijk plug and play. Voor optimaal gebruik plaats je hem wel op een slimme plek in huis (dus niet ergens in de hoek van een kamer) en dan minimaal een centimeter of 1o van andere objecten vandaan.

Wel goed om in de gaten te houden is dat de stoffilters, ligt er net aan hoe stoffig het is in huis, om de zoveel weken even schoongemaakt moeten worden. Verder is hij niet connected via een app. Dus iedereen kan hem eenvoudig in gebruik nemen.

Conclusie

Het zal voor sommigen even wennen zijn, zo’n groot apparaat in de woonkamer. Maar na een paar weken valt hij niet meer op en werp je af en toe even een blik om te kijken hoe het staat met de lucht in huis. Zeker tijdens het koken, ook met inductie, zal je zien dat je kwaliteit wat afneemt. Maar in de auto-stand is de lucht daarna ook wel snel gezuiverd. Erg eenvoudig te installeren, en hij gaat als het goed is lang mee. Daarover valt nu nog weinig te zeggen. Wat ons betreft aan aanrader voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe luchtreiniger voor thuis die eenvoudig moet zijn in gebruik, dus zonder koppelingen maken met wifi, apps of je smarthome.

Meer info over de Shark NeverChange is te vinden op de website.