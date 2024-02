Deze TikTok-fotografiesensatie heeft een opvolger

Fujifilm kondigde gisteren de X100VI aan, een nieuwe camera en de opvolger van de X100V. Die laatste is nu een soort collector’s item geworden, want mede door TikTok is het zo’n populaire camera geworden dat hij niet aan te slepen is.

Fujifilm X100VI

Het gaat niet om een spiegelreflexcamera, maar om een gewone compactcamera die vooral in de markt wordt gezet als een camera voor straatfotografen. Het eerste apparaat is mede door TikTok zo geliefd, dat Fujifilm ervoor heeft gekozen om hem qua uiterlijk niet te veranderen. Het is de binnenkant die het verschil maakt. De 40 megapixel sensor binnenin de 23mm f/2 lens bijvoorbeeld, maar ook de beeldstabilisatie. Dat betekent dat je meer hebt om te croppen, want dat is wat fotografie uiteindelijk is: niet alleen de afbeelding schieten, maar deze ook in het juiste formaat snijden zodat precies dat op de foto te zien is wat je eruit wil halen.

Daarnaast zit er een aanzienlijk snellere processor in de camera en is de autofocus verbeterd. Het heeft dus wel degelijk dingen die verbeterd zijn, maar er is ook wat te wensen over. De kritiek op het apparaat is vooral dat er een UHS-1 SD-kaartgleuf in de camera is stopt en dat de batterij ook niet is verbeterd. Vooral dat laatste is een opmerkelijke keuze, want bijna alle moderne Fujifilm-camera’s hebben wel een grote batterij waarmee je veel langer kunt blijven doorfotograferen. Ook hadden veel mensen liever gezien dat de viewfinder (het scherm aan de achterzijde waarmee je kunt zien wat je fotografeert) wat beter van kwaliteit zou zijn.