Deze SEGA Mega Drive-controller is een officiële LEGO-set

LEGO haalt een interessant trucje uit met een nieuwe set: hij is heel goedkoop en vrij eenvoudig, wat verrassend is, gezien de hoge prijzen van LEGO-sets tegenwoordig. Hij hangt bovendien onder een Sonic-set, waardoor sommigen denken dat dit een cadeau-item wordt voor wie veel geld uitgeeft op de site. Anderen denken dat deze LEGO SEGA Mega Drive-controller gewoon verschijnt als losse set.

SEGA Mega Drive-controller

Het gaat om een controller van de SEGA Mega Drive. De gameconsole was populair en verscheen in 1990 in Europa als derde thuisconsole van SEGA. Hij heet SEGA Mega Drive bij ons, maar in Amerika Genesis. Een van de bekendste games die je erop kon spelen was Sonic, en het is dan ook niet verrassend dat deze controller alles te maken heeft met de blauwe ren-egel. In principe is het kleine bouwwerk (het is 260 stenen) vrij eenvoudig aan de voorkant, met een vierpuntsdruktoets en ABC-knoppen, maar aan de achterzijde bouw je een tafereel uit Sonic, de bekende Green Hill-zone. Sonic en Crabmeat zijn daarbij ook van de partij.