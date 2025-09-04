04.09.2025
Gadgets

Deze SEGA Mega Drive-controller is een officiële LEGO-set

By: Laura Jenny

BlogGadgets

LEGO haalt een interessant trucje uit met een nieuwe set: hij is heel goedkoop en vrij eenvoudig, wat verrassend is, gezien de hoge prijzen van LEGO-sets tegenwoordig. Hij hangt bovendien onder een Sonic-set, waardoor sommigen denken dat dit een cadeau-item wordt voor wie veel geld uitgeeft op de site. Anderen denken dat deze LEGO SEGA Mega Drive-controller gewoon verschijnt als losse set.

SEGA Mega Drive-controller

Het gaat om een controller van de SEGA Mega Drive. De gameconsole was populair en verscheen in 1990 in Europa als derde thuisconsole van SEGA. Hij heet SEGA Mega Drive bij ons, maar in Amerika Genesis. Een van de bekendste games die je erop kon spelen was Sonic, en het is dan ook niet verrassend dat deze controller alles te maken heeft met de blauwe ren-egel. In principe is het kleine bouwwerk (het is 260 stenen) vrij eenvoudig aan de voorkant, met een vierpuntsdruktoets en ABC-knoppen, maar aan de achterzijde bouw je een tafereel uit Sonic, de bekende Green Hill-zone. Sonic en Crabmeat zijn daarbij ook van de partij.

 

Het is een vrij bescheiden set van maar 10 centimeter hoog, 15 centimeter breed en 3 centimeter diep. Hij komt op 8 september uit, dus dan weten we meer. Als het een cadeau zou zijn bij andere sets, dan zou er toch geen prijs van 19,99 euro bij staan? Het is afwachten wat LEGO precies gaat doen, maar het heeft wel al een mooie pagina opgetuigd waarop we meer zien over wat deze LEGO-set behelst. Bekijk het zelf op de LEGO SEGA Genesis Controller-pagina van LEGO.

Gadgets
04.09.2025

Arlo’s Early Warning System: AI maakt huisbeveiliging eindelijk proactief

Arlo, bekend van slimme camera’s en deurbeloplossingen, voegt een opvallende functie toe aan zijn...
Gadgets
02.09.2025

Ja, het is echt Tom Holland in de nieuwe shortfilm van LEGO

De productie komt als een verrassing: we wisten niet dat het Deense speelgoedbedrijf en de acteur dit samen aan het doen...
Gadgets
01.09.2025

Samsung laat nieuwe AI-wasmachines zien op IFA 2025: slimmer, zuiniger en sneller

IFA 2025 in Berlijn is traditioneel dé plek waar grote elektronicamerken hun nieuwste innovaties laten zien. Dit jaar...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post