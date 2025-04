Deze fitnesstracker is niet voor jou, maar voor je planten

Weet jij hoe vaak je varens water moet geven, of kun je nog geen cactus in leven houden? Het maakt niet uit wat voor plantenmens je bent: de kans dat je planten in huis hebt is groot. Op Kickstarter is nu een nieuwe gadget voor je planten verschenen, namelijk de FYTA 2.0. Het is een slimme fitnesstracker voor je groene vrienden.

Fitnesstracker voor je planten

Fitness, je leest het goed. Er worden maar liefst 13 zaken gemeten die te maken hebben met de gezondheid van je planten. Het apparaatje is geschikt voor je binnenplanten en je buitenplanten. Je steekt het apparaatje in de pot bij je plant en via de FYTA-app krijg je door hoe je planten ervoor staan. Je kunt zelfs meldingen krijgen als je planten iets van je nodig hebben: hoeveel ze er ook van houden dat jij tegen ze praat, terugpraten doen ze niet. Nu dus wel, via de app.

Er zijn vier trackers om uit te kiezen, die verschillen van het onderzoeken van de vochtigheid van de aarde, van de hoeveelheid voedingsstoffen in de aarde, tot de hoeveelheid licht die de plant krijgt, de luchtvochtigheid waarin de plant staat en de temperatuur. Er zit overigens per tracker wel een verschil in over ze voor binnen of buitenplanten zijn: Outdoor Beam is bijvoorbeeld echt voor je buitenplanten bedoeld en Indoor Beam juist voor je binnenzitters.

FYTA 2.0

Het apparaat heeft allerlei smarthome-integraties, van IFTTT tot Homey. Een starterset van de Mini, met daarin 3 keer de mini, 1 keer de sphere en 1 keer de wifi-hub, kost 140 euro. Wil je liever een starterset voor 10 planten, dan ben je daar 375 euro aan kwijt. Het gaat natuurlijk om het backen van een Kickstarter, dus het is niet 100 procent gezegd dat je het product ook thuis ontvangt. Deze plantentrackers zouden in augustus 2025 moeten verschijnen.