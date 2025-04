Deze donut sluit je oren niet af als je muziek luistert

Wil je graag een hoofdtelefoon dragen, maar heb je er problemen mee dat je oor dan zo wordt afgesloten? De schelpen van hoofdtelefoons zijn tot op heden altijd dicht geweest, maar daar brengt Movengine nu verandering in. Zijn nieuwe Movengine AirCore is een open-ear hoofdtelefoon waarvan je spontaan trek krijgt in donuts.

Movengine AirCore OWH

Het zijn volgens Movengine de eerste open-ear draadloze hoofdtelefoons ooit, de apparaten die het maakt. Na een succesvolle Kickstarter-periode is het product al flink over de kop gegaan. Er was 6.435 dollar nodig, maar er werd 85.084 dollar opgehaald in een crowdfunding-actie die zelfs nog 38 dagen te gaan heeft. Het bedrijf is ook geen onbekende: vorig jaar beleefde het nog een Kickstarter-succes met zijn bone conducting oordopjes.

De nieuwe donut-achtige hoofdtelefoon weegt 309 gram. Hij ziet er vrij luxe uit, biedt ruimtelijke audio en ondersteunt verschillende geluidsmodi. Je kunt bovendien een silicone kapje op de gaten zetten om verstoringen van buiten iets beter te doen verstommen. De makers beloven veel detail in de muziek en slimme herriedetectie om je te adviseren over het juiste plan om je rust te behouden.

Je kunt deze hoofdtelefoon nu kopen voor 137 euro, maar let wel: je backt het project, dus of de hoofdtelefoon ook daadwerkelijk wordt geleverd is afwachten.