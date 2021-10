​Consumentenbond zet Parkside Boormachine op nummer 1

Even snel een schroevendraaiersetje kopen, dat doen veel mensen bij die Scandinavische meubelgigant als ze er letterlijk tegenaan lopen. Een grotere gereedschap aankoop wordt al gauw bij de doe-het-zelver gedaan. Dat is echter helemaal niet nodig, want zelfs bij de supermarkt kun je terecht voor supergoed gereedschap. Het merk Parkside biedt namelijk het beste van beide werelden. En van een heel goede kwaliteit: de Consumentenbond beoordeelde de boormachine van het Parkside als allerbest! Makita en Bosch, eat your heart out!



Een boormachine is typisch zo’n apparaat dat je als starter niet zelf hebt, maar wel van anderen leent. Tot het moment waarop je denkt: toch wel erg handig om er zelf ook eentje te hebben, zodat je die klusjes die je snel wil hebben afgerond niet hoeft te laten liggen. Daarom komt de Parkside boormachine als geroepen. Over het algemeen is een accuboormachine best een investering, maar je hoeft er zeker geen 150+ euro aan uit te geven om er toch vanalles mee te kunnen fiksen.

Een budget-boormachine

Zo’n boormachine is gewoon bij Lidl te koop. Je herkent het aan de naam Parkside. Het assortiment is ruim: accu’s, zaagmachines, persluchtapparaten en meer. Specifiek deze Parkside accuboormachine heeft nu tijdelijk een speciale reserveersite (wees er snel bij) binnen Parkside.nl, zodat je ‘m gegarandeerd kunt bemachtigen. Als je de boormachine hebt gereserveerd, kun je ‘m vanaf 23 oktober bij een Lidl-winkel ophalen. De boormachine is nergens anders te koop.

Parkside Performance als beste uit de test

Je zou denken dat een prijsvechter als Parkside misschien een mindere kwaliteit levert,maar niets blijkt minder waar. De Consumentenbond oordeelde dat de Parkside Performance-boormachine het beste is uit zijn boormachinetest. Het is ook nog eens de beste koop, wat betekent dat het apparaat het goedkoopst is van alle geteste apparaten: slecht 79,99. De beste én de goedkoopste! Sterker nog, de Consumentenbond moest terugkomen op wat het zelf altijd zegt. Het adviseerde altijd om juist wel wat meer geld uit te geven aan een boormachine, maar dat is voor de Parkside boormachine niet nodig.

De als A-merk (of eigenlijk beter!) presterende accuboormachine kan niet alleen de klus klaren, hij komt met allerlei handige opties. Denk bijvoorbeeld aan een metalen boorkop, borstelloze motor, een automatische spilvergrendeling en een magnetische bithouder. Vooral dat laatste is en blijft een grote plus in gereedschap, omdat je veel met kleine materialen werkt. Dat werk kan bovendien plaatsvinden waar je maar wil, dankzij de draadloze accu van 20V.

Nu te reserveren

Schilderijen ophangen, een meubel in elkaar zetten, een kapstok aan de muur bevestigen of simpelweg van een oude boomstam een insectenhotel maken, je hebt er één goede boormachine voor nodig. Ben je klaar met het uitstellen van je klusjes en ben je op zoek naar de beste koop en de best geteste boormachine in huis hebben? Klik hier om de boormachine alvast te reserveren op Parkside.nl.