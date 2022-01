Computerverkopen in de lift

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Begin 2021 hoopten we dat het allemaal beter zou worden. Dat bleef nog even uit. Al dat thuiswerken en binnen blijven waren echter wel goed voor de verkoop van computers. Marktanalist IDC heeft becijferd dat het afgelopen jaar bijna 15 procent meer PC’s over de toonbanken gingen dan in 2020. Volgens IDC werden in 2021 op een haar na 349.000 PC’s verkocht. Een jaar eerder waren dat er bijna 304.000.

Alle merken profiteren

Van die groei konden alle fabrikanten, in ieder geval die uit de top 5, ruimschoots profiteren. Procentueel was Apple de grootste winnaar. De Amerikaanse fabrikant verkocht in 2021 ruim 22 procent meer PC’s en laptops dan in 2020. In absolute aantallen was marktleider Lenovo de grote winnaar, met ruim 10.000 meer verkochte computers.