​Canon stopt met het maken van spiegelreflex-camera's

Ken je het Kodak-verhaal? Kodak geloofde niet in digitaal fotograferen en dat is uiteindelijk de ondergang geworden van het verder zo succesvolle fotocamerabedrijf. Canon is dat lot gelukkig niet beschoren geweest, want het gaat juist mee met zijn tijd. Het heeft nu zelfs besloten dat het stopt met het maken van spiegelreflex-camera’s.



Canon EOS-1D X Mark III

Canon's EOS-1D X Mark III is de allerlaatste DSLR (spiegelreflexcamera) van het Japanse fotobedrijf, want Canon bouwt zijn productielijn om naar spiegelloze camera's. Dat is wat voorzitter en Chief Executive Fujio Mitarai in een interview in de Japanse krant Yomiuri Shimbun heeft gezegd.

Spiegelloze camera's hebben de toekomst voor mensen die hun smartphone niet goed genoeg vinden voor foto's. Het is ook nog steeds zo dat de camera's voor een betere beeldkwaliteit kunnen zorgen en door de afstand in een lens die bij smartphones niet kan worden gehaald, is er veel meer flexibiliteit. De smartphone heeft veel overgenomen, maar een goed ingezoomde foto maak je nog steeds het beste met een fotocamera. Vroeger hadden mensen het dan over een spiegelreflexcamera, maar die tijd is binnenkort voorbij. Spiegelloos is het helemaal.