Bijzonder: Drones bouwen bekende gebouwen op zoals bedoeld

Sagrada Familia

Denk bijvoorbeeld aan de Sagrada Familia: het is een imposant bouwwerk, maar het is bij lange na niet af. Er werd in 1881 begonnen met de bouw van dit meesterwerk van Gaudi: althans, de opdracht werd in 1881 gegeven en de eerste steen werd in 1882 gelegd. Er wordt bijna altijd wel aan de kerk gebouwd, maar dit duurt inmiddels al zo lang, dat paul Benedictus XVI het in 2010 wel als basiliek heeft ingewijd. Er wordt dagelijks met meer dan 100 mensen aan de trekpleister gebouwd en uiteindelijk zou het in 2030 af moeten zijn, al is het mede door de coronapandemie niet volledig zeker of dat ook gehaald gaat worden.

2030 duurt niet lang meer als je kijkt naar hoe lang de bouw in het algemeen al duurt, maar het duurt nog wel lang als je het in jaren vanaf nu bekijkt. Een kunstcollectief besloot daarom drones in te zetten om te laten zien wat het straks is. Hoe hoog, hoe het eruitziet, en dat deed het niet alleen met de Sagrada, ook met het Colosseum en Whitby Abbey. Zo komt ineens veel meer tot leven wat deze bouwwerken zouden zijn als ze klaar waren. Het gaat om een Nederlands collectief genaamd DRIFT, dat is gestart door Ralph Nauta en Lonneke Gordijn (via Timeout).