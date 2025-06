Bekijk de auditie van Boston Dynamics-robots bij America’s Got Talent

Stel, je doet met een groepje van vijf mee aan een auditie in een programma als Holland’s Got Talent. Maar dan, het moment suprême, stort een van jullie op het podium neer zonder verder nog te bewegen. De rest van de groep gunt hem of haar geen blik waardig en doet gewoon de routine. Een beetje gek natuurlijk, maar je komt er toch iets beter mee weg als je een robothond van Boston Dynamics bent. Er deden vijf robots samen auditie bij America’s Got Talent door het nummer Don’t Stop Me Now van Queen te doen.

America’s Got Talent

Dat een van de vijf niet meedeed, dat vindt Simon Cowell juist heel goed: ‘Dat laat maar zien hoe moeilijk het is’. Hij doelt daarmee op het programmeren van de robots om daadwerkelijk zo te dansen. In ieder geval moet het voor het publiek waardevol zijn geweest om de dans in het echt te zien: vaak zijn de dansvideo’s van de Amerikaanse robotmaker zo gelikt dat het nep lijkt. Nu lieten de robots zien wat ze echt kunnen: nou ja, op die ene na. Actrice Sofia Vergara vindt het toch een wat rare gewaarwording wanneer er eentje dood ligt, maar gelukkig geeft die uiteindelijk toch nog een teken van leven. Bekijk de auditie hieronder: