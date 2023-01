Apple zou stoppen met ontwikkeling eigen WiFi-chip

Apple heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het voornemen om minder afhankelijk te worden van chipleveranciers. Met wisselend succes. Dat wil zeggen, de iPhone en een aantal MacBooks worden al aangedreven door eigen processoren van Apple. De ontwikkeling van een eigen WiFi-chip gaat nog niet volgens plan. Sterker nog, volgens Apple kenner en -analist Ming Chi Kuo heeft Apple de ontwikkeling van die chips stilgelegd.

WiFi-only chip van Apple

Apple had nog wat uitdagingen te beslechten. Zo ondersteunt de chip die Apple in ontwikkeling heeft (of had dus) geen Bluetooth. De ontwikkeling van een zogenoemde combinatie chip (WiFi en Bluetooth) is een stuk ingewikkelder. De WiFi-chips die Apple nu gebruikt zijn combinatie chips van Broadcom. Om die te vervangen door een WiFI-only chip, brengt de nodige uitdagingen voor het ontwerp van de volgende iPhone met zich mee. Er zal immers ruimte gevonden moeten worden om een aparte Bluetooth chip in het toestel te verwerken.

Maar er is meer. De WiFi-standaard wordt de komende jaren geüpgraded, naar WiFI 6E en WiFi 7. Daarom is het niet erg verstandig als Apple nu door zou gaan met de ontwikkeling van en chip die over een paar jaar niet meer voldoet aan de nieuwe industriestandaard voor WiFi. Dit alles is volgens Kuo goed nieuws voor chipfabrikant Broadcom. Zij zullen voorlopig namelijk de WiFi-chips voor de volgende iPhones blijven leveren.